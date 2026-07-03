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Белые кроссовки снова станут как из магазина: какая простая смесь сработает за 15 минут

Дарья Пшеничник
3 июля 2026, 08:58
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Вместо агрессивных химических средств опытные хозяева рекомендуют использовать простую домашнюю смесь.
кроссовки, обувь
Как отбелить белые кроссовки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Как очистить белые кроссовки
  • Какой домашний раствор пригодится

Белые кроссовки - это неотъемлемая часть любого гардероба, которая идеально дополняет как спортивный, так и классический образ. Однако их главное преимущество является и самой большой проблемой: уже после нескольких выходов в город белоснежная подошва сереет, ткань собирает пыль, а на носках появляются неприглядные темные потертости.

Не спешите тратить деньги на дорогие профессиональные спреи или отдавать обувь в химчистку. Вернуть кроссовкам первоначальную белизну можно с помощью простого домашнего раствора, компоненты для которого найдутся на каждой кухне и в аптечке, пишет ТСН.

Секретный дуэт: почему это работает

Вместо агрессивной химии опытные хозяева рекомендуют использовать смесь 3% перекиси водорода и обычного средства для мытья посуды. Перекись действует как мягкий, но эффективный и безопасный отбеливатель, выталкивающий грязь из микротрещин, а средство для мытья посуды при этом мгновенно расщепляет жировой налет, дорожную копоть и застарелую пыль, въевшиеся в поверхность.

Вместе они создают мощный очищающий коктейль, который бережно обновляет обувь, не повреждая её структуру.

Пошаговая инструкция по применению

Приготовить чудо-средство и очистить обувь можно всего за несколько шагов:

1. Рецепт раствора

Смешайте в небольшой ёмкости до однородной консистенции:

  • 2 ст. л. перекиси водорода (3%);
  • 1 ст. л. жидкого средства для мытья посуды.

2. Процесс очистки

  • Сухой мягкой щеткой сметите с кроссовок верхний слой сухого песка и пыли.
  • Окуните в раствор старую зубную щетку или губку и аккуратными круговыми движениями обработайте загрязненные участки. Уделите особое внимание резиновому краю подошвы и носкам.
  • Оставьте смесь на обуви на 10–15 минут, чтобы компоненты подействовали.
  • В завершение протрите кроссовки чистой влажной салфеткой, удаляя остатки пены, и оставьте сохнуть естественным образом в тени.

Следует отметить, что этот метод идеально подходит для белой резины, текстиля, синтетической кожи и комбинированных материалов. Если на обуви есть цветные элементы, сначала протестируйте смесь на незаметном участке.

Четыре "Нет", которые спасут вашу обувь

Чтобы домашний уход не испортил любимую пару, запомните главные табу:

  • Нет горячей воде (она может разрушить клеевые швы).
  • Нет сушке на батарее или под прямыми солнечными лучами (обувь может пожелтеть или деформироваться).
  • Нет металлическим или слишком жестким щеткам (они оставят микроцарапины, в которые грязь будет забиваться еще быстрее).
  • Нет длительному контакту (не оставляйте раствор на поверхности дольше 20 минут).

Как сохранить белизну надолго

Чтобы не приходилось устраивать генеральную стирку после каждой прогулки, замените лень на две полезные привычки. Во-первых, возьмите за правило протирать подошву и верх влажной микрофиброй сразу после возвращения домой.

Во-вторых, не пренебрегайте водоотталкивающими спреями - они создают незаметный барьер, который просто не позволяет грязи и воде впитываться в материал.

Смотрите видео о ещё одном способе, который поможет отмыть белые кроссовки:

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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