"Беспилотником": на пропагандистку Симоньян трижды совершили покушение

Маргарита Симоньян рассказала, что ее пытаются убить.

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Маргарита Симоньян покушение / коллаж: Главред, фото: Стархит, скрин из видео

Вы узнаете:

На жизнь Маргариты Симоньян совершили три покушения

Как это произошло

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, заявила, что столкнулась с последствиями своей деятельности. В интервью китайскому порталу "Гуаньча" путинистка рассказала, что на ее жизнь трижды покушались, передают росСМИ.

Симоньян откровенно заявила, что ее пропагандистская деятельность по оправданию войны и разжиганию ненависти к Украине стала опасной для жизни. По словам путинистки, ее трижды пытались убить, в том числе, как она утверждает, на ее дом был направлен беспилотник.

видео дня

Маргариту Симоньян пытались убить / скрин из видео

"Мне не просто поступали угрозы, угрозы мне поступают ежеминутно. На меня было три покушения. Одно из них - беспилотником на этот дом, где в этот момент находилось пятеро детей и две пожилых женщины", - пожаловалась Маргарита.

Пропагандистка заявила, что люди, которые якобы готовили еще несколько покушений на нее, сейчас находятся под следствием. Сама она прямо связывает угрозу своей жизни с работой на российскую власть и военными действиями, которые РФ ведет против Украины.

Маргарита Симоньян - российская пропагандистка / скрин из видео

"Все равно, поскольку я начинала военкором, мне это привычно. На войне, как на войне, вы знаете. Мне привычно, что это твоя профессия, и она связана с повышенным риском для жизни", - высказалась Симоньян.

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О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

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