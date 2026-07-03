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Потерял больше 14 кг: Бобул раскрыл причину внезапного похудения

Кристина Трохимчук
3 июля 2026, 05:55
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Артист решил взяться за свою физическую форму.

Иво Бобул - похудение
Иво Бобул - похудение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Иво Бобул; скрин из видео

Вы узнаете:

видео дня
  • Иво Бобул потерял больше 14 кг
  • Почему певец сильно похудел

Известный украинский певец Иво Бобул рассказал, что потерял больше 14 килограммов и серьезно взялся за улучшение собственного самочувствия. В интервью "Наодинці з гламуром" артист рассказал, почему принял решение сбросить вес.

Бобул неохотно делится подробностями своей личной жизни и самочувствия. Певец отметил, что его похудение не было связано с ухудшением здоровья. Исполнитель решил превентивно заняться собой, чтобы избежать проблем в будущем.

Как сейчас выглядит Иво Бобул
Как сейчас выглядит Иво Бобул / скрин из видео

"Это мое личное желание. Было немного тяжело и на сцене, и в жизни. Я посоветовался с врачами, посоветовался с семьей, и вот решили чуть-чуть сбросить вес. Стать красивым", - пошутил Иво.

Также знаменитость отметил, что похудение стало важным шагом, который поможет ему дольше оставаться на сцене. Лишний вес мешал артисту активно выступать. Иво намекнул, что уже потерял более 14 килограммов.

Иво Бобул похудел
Иво Бобул похудел на 14 килограмм / фото: instagram.com, bukovyna_hotel

"Какая разница? Похудел - да и все", - заявил Бобул.

Иво Бобул
Иво Бобул / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что LELEKA дала откровенное интервью, в котором поделилась подробностями личной жизни. В частности, исполнительница призналась, что прониклась симпатией к известному музыканту Ярославу Джусю, с которым ездила на Евровидение 2026.

Также жилье популярного украинского исполнителя и финалиста Нацотбора-2026 LAUD получило серьезные повреждения в результате ночной атаки РФ на Киев 2 июля. По признанию самого артиста, эпицентр взрыва находился совсем рядом с его домом.

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О персоне: Иво Бобул

Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

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