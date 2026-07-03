Меладзе тайком получил паспорт новой страны

Константи Меладзе, который молчит о войне, получил новый паспорт.

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Константин Меладзе получил паспорт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Константин Меладзе

Кратко:

Что сделал Меладзе

Что случилось с его паспортом

Российский композитор Константин Меладзе тайком получил гражданство Грузии - это второй паспорт продюсера после украинского. Который он обновил в 2024 году.

Как сообщают российские пропагандисты, предполагается, что Меладзе отказался от украинского паспорта, так как по законам Грузии у гражданина страны не может быть два паспорта - от старого необходимо отказаться.

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Поэтому пропагандисты надеятся, что композитор сделал выбор в пользу грузинского документа.

Константин Меладзе сейчас / фото: instagram.com, Константин Меладзе

Сейчас автор хитов своего брата проживает в Италии.

Братья Меладзе - что известно

Ранее российский композитор Константин Меладзе неожиданно поделился новым фото. Поводом стал день рождения его младшего брата - Валерия. "С Днем Рождения, дорогой Валера!" - лаконично написал он.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее известная украинская телеведущая Тала Калатай показала дом своей мамы, который сильно пострадал в результате российской атаки, и рассказала о страшной трагедии, которую удар РФ принес семье ее соседей.

Ранее участница Евровидения-2026 от Украины LELEKA честно призналась, что поездка на конкурс обернулась для нее серьезными финансовыми трудностями. В своем интервью исполнительница отметила, что ей еще долго придется расплачиваться.

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О персоне: Валерий Меладзе Валерий Меладзе - российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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