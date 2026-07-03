Меладзе тайком получил паспорт новой страны

Кратко:
- Что сделал Меладзе
- Что случилось с его паспортом
Российский композитор Константин Меладзе тайком получил гражданство Грузии - это второй паспорт продюсера после украинского. Который он обновил в 2024 году.
Как сообщают российские пропагандисты, предполагается, что Меладзе отказался от украинского паспорта, так как по законам Грузии у гражданина страны не может быть два паспорта - от старого необходимо отказаться.
Поэтому пропагандисты надеятся, что композитор сделал выбор в пользу грузинского документа.
Сейчас автор хитов своего брата проживает в Италии.
Братья Меладзе - что известно
Ранее российский композитор Константин Меладзе неожиданно поделился новым фото. Поводом стал день рождения его младшего брата - Валерия. "С Днем Рождения, дорогой Валера!" - лаконично написал он.
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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее известная украинская телеведущая Тала Калатай показала дом своей мамы, который сильно пострадал в результате российской атаки, и рассказала о страшной трагедии, которую удар РФ принес семье ее соседей.
Ранее участница Евровидения-2026 от Украины LELEKA честно призналась, что поездка на конкурс обернулась для нее серьезными финансовыми трудностями. В своем интервью исполнительница отметила, что ей еще долго придется расплачиваться.
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О персоне: Валерий Меладзе
Валерий Меладзе - российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
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