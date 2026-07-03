Роскошный особняк из фильмов забросили: внутри нашли тайные комнаты

Дворец Ротшильдов, ставший домом Брюса Уэйна в фильме "Бэтмен: Начало", оказался заброшен. Историческое поместье стремительно разрушается.

https://glavred.info/oddities/roskoshnyy-osobnyak-iz-filmov-zabrosili-vnutri-nashli-taynye-komnaty-10777847.html Ссылка скопирована

Поместье Ментмор использовали для съемок в фильмах / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему роскошный особняк оказался заброшен

Что скрывается за книжными полками дворца

Как дворец Ротшильдов стал "домом Бэтмена" в кино

Особняк, сыгравший роль дома Брюса Уэйна в фильме "Бэтмен: Начало", оказался на грани разрушения. Некогда один из самых роскошных дворцов викторианской Англии уже много лет пустует, а эксперты предупреждают, что здание стремительно теряет исторические элементы.

Поместье Ментмор Тауэрс в графстве Бакингемшир построили в XIX веке для барона Майера де Ротшильда. Позже оно принадлежало семье Ротшильдов и графам Розбери, а мировую известность приобрело после съемок блокбастера 2005 года, где стало особняком семьи Уэйн. Об этом пишет Daily Record.

видео дня

Почему легендарный особняк оказался заброшенным

В 1999 году поместье приобрел миллиардер и девелопер Саймон Халаби. Он собирался превратить историческое здание в роскошный пятизвездочный отель и даже получил разрешение на реконструкцию в 2004 году.

Исторический дворец долгое время принадлежал одной из самых известных британских династий - семье Ротшильдов / Фото: скриншот с Youtube

Однако финансовый кризис 2008 года разрушил эти планы. После обвала рынка недвижимости проект заморозили, а огромный дворец площадью более 70 комнат так и остался без хозяев и полноценного ухода.

Что сегодня происходит внутри дворца

По данным организации Historic England, Ментмор Тауэрс находится в списке объектов, которым угрожает разрушение. Специалисты отмечают, что крыша служебного крыла находится в критическом состоянии, а вода уже проникает в главный зал и парадные помещения, ускоряя разрушение здания.

В 1999 году поместье приобрел миллиардер и девелопер Саймон Халаби / Фото: скриншот с Youtube

Несмотря на запустение, исследователи заброшенных мест продолжают посещать особняк. Они рассказывают, что внутри сохранились роскошные интерьеры, старинная мебель, антиквариат, коллекции вин, а также потайные проходы и секретные комнаты, скрытые за книжными шкафами. По их словам, в некоторых гобеленах до сих пор можно увидеть нити из настоящего золота.

Смотрите в видео об истории роскошного особняка Ротшильдов:

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Daily Record Daily Record - шотландская национальная таблоидная газета, базирующаяся в Глазго. Газета выходит с понедельника по субботу, а ее веб-сайт обновляется каждый час, семь дней в неделю. Сестринским изданием "Рекорд" является "Санди Мейл". Оба издания принадлежат компании Reach plc и, как следствие, имеют тесную связь с общебританской газетой Daily Mirror, сообщает Википедия. The Record освещает британские новости и спорт с шотландским фокусом. Ее веб-сайт может похвастаться самой большой читательской аудиторией среди всех издательств, базирующихся в Шотландии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред