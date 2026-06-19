Старый сарай превратили в роскошный особняк с секретной комнатой

Вы узнаете:
- Как старый амбар превратили в роскошный дом с секретом
- Как скрытая дверь изменила стоимость необычного дома
- Какой секрет хранят стены старой библиотеки
В английском графстве Саффолк на продажу выставили необычный дом стоимостью 1,15 миллиона фунтов стерлингов. На первый взгляд это старый амбар, переоборудованный в современное жилье, однако внутри него скрывается секретная комната, попасть в которую можно только через замаскированную под книжный шкаф дверь.
Необычный объект быстро привлек внимание не только потенциальных покупателей, но и пользователей социальных сетей. Многие отметили, что подобные архитектурные решения чаще встречаются в фильмах и романах, чем в реальных жилых домах. Об этом пишет The Sun.
Исторический амбар с современным интерьером
Историческое здание было построено еще в 1896 году и за более чем 130 лет сохранило множество оригинальных архитектурных деталей. Дом расположен в деревне Холлесли недалеко от живописного побережья и занимает площадь около 330 квадратных метров.
Внутри находятся четыре спальни, просторная гостиная, рабочий кабинет и несколько дополнительных помещений. Интерьер сочетает современные удобства с традиционными элементами, включая старинные деревянные балки, кирпичную кладку и высокие потолки.
Тайная комната за книжным шкафом
Главной особенностью особняка стало так называемое "Убежище" - потайная комната, скрытая за библиотечными полками. По словам представителя агентства недвижимости Fine & Country, это пространство можно использовать как дополнительную спальню, кабинет, игровую комнату или место для отдыха.
Особое внимание привлекает лестница, ведущая на промежуточную площадку, где и находится скрытый вход. Книжный шкаф выполняет роль полноценной двери, благодаря чему помещение остается практически незаметным для гостей.
Ранее Главред писал о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.
Также сообщалось о том, что семья купила целую деревню по цене пары домов и теперь зарабатывает. Вместо "крысиных бегов" и городской спешки супруги выбрали французскую глубинку. Их смелое решение полностью изменило привычную жизнь.
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Об источнике: The Sun
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