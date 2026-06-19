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Старый сарай превратили в роскошный особняк с секретной комнатой

Константин Пономарев
19 июня 2026, 15:53
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Историческую постройку превратили в современный дом с неожиданной особенностью. Тайная комната за книжным шкафом повысила цену.
Исторический амбар переделали и продают за 1,15 миллиона фунтов стерлингов
Исторический амбар переделали и продают за 1,15 миллиона фунтов стерлингов / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как старый амбар превратили в роскошный дом с секретом
  • Как скрытая дверь изменила стоимость необычного дома
  • Какой секрет хранят стены старой библиотеки

В английском графстве Саффолк на продажу выставили необычный дом стоимостью 1,15 миллиона фунтов стерлингов. На первый взгляд это старый амбар, переоборудованный в современное жилье, однако внутри него скрывается секретная комната, попасть в которую можно только через замаскированную под книжный шкаф дверь.

Необычный объект быстро привлек внимание не только потенциальных покупателей, но и пользователей социальных сетей. Многие отметили, что подобные архитектурные решения чаще встречаются в фильмах и романах, чем в реальных жилых домах. Об этом пишет The Sun.

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Исторический амбар с современным интерьером

Историческое здание было построено еще в 1896 году и за более чем 130 лет сохранило множество оригинальных архитектурных деталей. Дом расположен в деревне Холлесли недалеко от живописного побережья и занимает площадь около 330 квадратных метров.

Исторический амбар с современным интерьером
Исторический амбар с современным интерьером / Фото: ACN/Fine & Country

Внутри находятся четыре спальни, просторная гостиная, рабочий кабинет и несколько дополнительных помещений. Интерьер сочетает современные удобства с традиционными элементами, включая старинные деревянные балки, кирпичную кладку и высокие потолки.

Тайная комната за книжным шкафом

Главной особенностью особняка стало так называемое "Убежище" - потайная комната, скрытая за библиотечными полками. По словам представителя агентства недвижимости Fine & Country, это пространство можно использовать как дополнительную спальню, кабинет, игровую комнату или место для отдыха.

Тайная комната за книжным шкафом
Тайная комната за книжным шкафом / Фото: ACN/Fine & Country

Особое внимание привлекает лестница, ведущая на промежуточную площадку, где и находится скрытый вход. Книжный шкаф выполняет роль полноценной двери, благодаря чему помещение остается практически незаметным для гостей.

Ранее Главред писал о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что семья купила целую деревню по цене пары домов и теперь зарабатывает. Вместо "крысиных бегов" и городской спешки супруги выбрали французскую глубинку. Их смелое решение полностью изменило привычную жизнь.

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Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к высочайшим стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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