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Не имперское величие, а пожарище: как раньше называлась Красная площадь

Руслана Заклинская
3 июля 2026, 15:21
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Пока россияне с гордостью маршируют по Красной площади 9 мая, историки напоминают, что изначально она называлась "Пожар".
Не имперское величие, а пожарище: как раньше называлась Красная площадь
Красная площадь: происхождение названия / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Как на самом деле появилось название "Красная площадь"
  • Какие названия носила площадь за всю свою историю
  • Почему лингвисты выбрали слово "Красная"

Название московской Красной площади на протяжении многих лет вызывает путаницу, поскольку его часто связывают с цветом. Но на самом деле его историческое название совершенно не связано ни с "красотой", ни с цветом зданий, ни с советской символикой.

Главред выяснил, почему Красная площадь носит такое название.

видео дня

Каким было самое первое название Красной площади

В XV веке территория современной Красной площади называлась просто "Торг". Это было большое торговое место, где фактически кипела рыночная жизнь Москвы. Впоследствии закрепилось название "Троицкая" - в честь церкви, которая располагалась в южной части площади.

"Ваша правда, Софочка, красная - от древнего нашего слова красьнъ, то есть красивый; отсюда месяц "красавик", город в Латвии - Крааслава. А упомянутая площадь сначала просто называлась "Торг", после красного сияния пожаров 1571 года получила название "Пожар", впоследствии - "Лобное место", а во второй половине XVII века стала "Красной", - пояснила краевед Анна Черкасская на портале UAHistory.

Как появилось название "Лобное место"

Эта часть истории площади нашла отражение и в культуре, поскольку о ней писали писатели и певцы разных эпох.

"В народе Лобное место называлось „питочная". О нём упоминает Михаил Лермонтов в „Песне о купце Калашникове" - место казни главного героя. Помните, Владимир Высоцкий в песне "Разбойничья" пел: "Лобным местом ты красна да веревкой склизкой"? И не только веревкой…", - отмечает Анна Черкасская.

Почему площадь называли "Пожар" или "Пожарище"

В середине XVI века отношения между Московским царством и Крымским ханством были крайне напряженными. Крымские татары регулярно совершали набеги на московские земли, а Москва, в свою очередь, пыталась расширять влияние в регионе.

В 1571 году хан Девлет I Герай организовал крупный военный поход на столицу Московского царства, воспользовавшись тем, что основные силы Ивана IV находились в другом направлении из-за Ливонской войны.

Войско крымского хана подошло к Москве в мае 1571 года. Московские укрепления на тот момент были слабо подготовлены к полноценной осаде.

Крымско-татарское войско прорвалось в город, и начались массовые поджоги деревянных построек. Ветер способствовал стремительному распространению огня.

Москва того времени строилась преимущественно из дерева, что делало её чрезвычайно уязвимой для огня.

В результате почти весь город был уничтожен пожаром. Пламя распространялось настолько быстро, что многие жители не успели спастись.

После масштабного пожара 1571 года эту территорию стали называть "Пожар" или "Пожарище". Огонь уничтожил значительную часть застройки, и даже некоторое время на площади запрещалось любое строительство.

Откуда происходит название "Красная площадь"

Во второй половине XVII века площадь получила современное название - "Красная". Существует несколько версий её происхождения:

  • от древнерусского слова "красивая";
  • из-за внешнего вида храма Василия Блаженного;
  • или как отсылка к символическому "красному" цвету.

Многие ошибочно связывают название площади с цветом её стен или брусчатки. На самом деле корни слова уходят в гораздо более древнюю языковую традицию, чем принято считать.

Красная или Червоная площадь - видео об уместности перевода названия главной площади РФ:

Означает ли "красна" то же самое, что "красная"

В древнерусском языке "красна" означало "красивая", но со временем слово стало ассоциироваться и с красным цветом. Именно поэтому в разных языках название площади переводят как "Красная площадь".

По словам краеведа, это место на протяжении ХХ века неоднократно становилось ареной политического насилия. В 1905 году террорист Иван Каляев бросил бомбу в карету московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, сына императора Александра II, и убил его.

В ноябре 1942 года ефрейтор Савелий Дмитриев обстрелял из винтовки автомобиль Анастаса Микояна, перепутав его с машиной Иосифа Сталина, за что впоследствии был расстрелян по приговору трибунала. В августе 1968 года на Лобном месте восемь смельчаков провели сидячую демонстрацию против вторжения советских войск в Чехословакию, и с каждым из них система расправилась.

Наиболее резонансная история произошла в самом начале 1969 года.

"22 января 1969 года шла прямая трансляция с Красной площади - встреча экипажей космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5". Внезапно эфир прервался. Через день сообщили, что планировалось покушение на космонавтов. Младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин совершил попытку покушения на Брежнева, за что получил 20 лет психушки", - рассказала Анна Черкасская.

Сама краевед имеет собственное видение того, как следует называть эту территорию, учитывая её мрачную историю.

"Место казни, кровавые расправы, стена-могильник величайших преступников, пирамида с чучелом того, кого земля не принимает… не Красная, а "Кровавая" площадь", - подчеркнула она.

Зная историю площади, языковеды перевели ее название как "Красная площадь" - именно таким словом она обозначена в польском, болгарском, английском, французском и татарском языках.

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О личности: Анна Черкасская

Анна Черкасская - украинская краевед, учительница и журналистка, автор публикаций по истории и культуре Украины, в частности по региональной истории Запорожского края.

Она известна как исследовательница местной истории, которая в своих материалах популяризирует малоизвестные страницы прошлого, исторические личности и события, а также представляет краеведческие сюжеты в формате журналистских и просветительских текстов.

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