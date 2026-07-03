В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения: где нет света

Главное:
- В ряде областей из-за жары ввели аварийные отключения света
- Точного срока отмены ограничений пока нет
Сегодня, 3 июля, в нескольких областях Украины после 14:00 начали применять аварийные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" сообщили, что причиной отключений стал высокий уровень энергопотребления и перегрузка оборудования в условиях жары.
Графики почасовых отключений пока не действуют. Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
"Следите за сообщениями на официальных страницах оператора системы распределения в вашем регионе. Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте её экономно", - говорится в сообщении.
Где применяются аварийные отключения
В ДТЭК сообщили, что в настоящее время аварийные отключения действуют в Киеве и Киевской области. Также отключения введены в Одесской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.
Украинцев предупредили о летних отключениях света
Главред писал, что, по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в Украине продолжительность отключений света может увеличиться до 10–12 часов в сутки.
Такой сценарий возможен в случае сочетания сезонных нагрузок на энергосистему с новыми ударами страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре.
Отключения света в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал , что из-за повышения температуры воздуха в ближайшие дни энергосистема Украины будет работать в очень напряженном режиме. Украинцев призвали держать павербанки и гаджеты заряженными.
Ранее стало известно, что в Украине в июле-августе возможны длительные отключения света до пяти часов, если РФ возобновит массированные удары по энергетике.
Накануне сообщалось, что пока нет признаков подготовки РФ к массированным ударам по энергетике, поэтому до конца лета жителям Полтавской области не стоит ожидать отключений света по 6–8 часов в сутки.
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Об источнике: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
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