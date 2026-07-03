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В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения: где нет света

Анна Косик
3 июля 2026, 14:57
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Некоторые украинцы остались без электричества. На это есть причина.
Электрика, атака, блэкаут, энергетика
Энергосистема Украины не выдерживает нагрузки из-за жары / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • В ряде областей из-за жары ввели аварийные отключения света
  • Точного срока отмены ограничений пока нет

Сегодня, 3 июля, в нескольких областях Украины после 14:00 начали применять аварийные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" сообщили, что причиной отключений стал высокий уровень энергопотребления и перегрузка оборудования в условиях жары.

Графики почасовых отключений пока не действуют. Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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"Следите за сообщениями на официальных страницах оператора системы распределения в вашем регионе. Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте её экономно", - говорится в сообщении.

Где применяются аварийные отключения

В ДТЭК сообщили, что в настоящее время аварийные отключения действуют в Киеве и Киевской области. Также отключения введены в Одесской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Украинцев предупредили о летних отключениях света

Главред писал, что, по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в Украине продолжительность отключений света может увеличиться до 10–12 часов в сутки.

Такой сценарий возможен в случае сочетания сезонных нагрузок на энергосистему с новыми ударами страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре.

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что из-за повышения температуры воздуха в ближайшие дни энергосистема Украины будет работать в очень напряженном режиме. Украинцев призвали держать павербанки и гаджеты заряженными.

Ранее стало известно, что в Украине в июле-августе возможны длительные отключения света до пяти часов, если РФ возобновит массированные удары по энергетике.

Накануне сообщалось, что пока нет признаков подготовки РФ к массированным ударам по энергетике, поэтому до конца лета жителям Полтавской области не стоит ожидать отключений света по 6–8 часов в сутки.

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Об источнике: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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