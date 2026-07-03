Мужчина увидел будущее во время комы: вскоре все начало сбываться

Спустя несколько месяцев сон удивительным образом начал воплощаться в реальность. Врачи не смогли дать этому однозначного объяснения.

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Мужчина месяц провел в коме и заявил, что увидел будущее / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему мужчина уверен, что кома показала ему будущее

Что произошло спустя несколько месяцев после пробуждения

Что заставило мужчину поверить в предзнаменование

26-летний житель Уэльса Кинан Эктон рассказал необычную историю, которая произошла с ним после тяжелой болезни. По словам мужчины, во время одной из двух ком ему приснилась жизнь, которая спустя несколько месяцев начала удивительным образом воплощаться в реальности.

В октябре 2024 года Кинан потерял сознание во время фитнес-мероприятия. Врачи диагностировали у него опасное состояние, вызванное чрезмерными физическими нагрузками, которое привело к полиорганной недостаточности и отеку мозга. Об этом пишет Daily Star.

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Мужчина дважды находился в медикаментозной коме, а после остановки сердца медики вновь были вынуждены погрузить его в бессознательное состояние.

Что мужчина увидел во время комы

Во время одной из ком Кинану приснилась жизнь рядом с супругой в большом доме у озера. Во сне у пары уже было четверо детей (двое сыновей и близнецы). Позже мужчина вспоминал и другой необычный эпизод. Он находился в хижине с тренажером, а на его запястье часы Garmin отсчитывали восемь дней.

Мужчина увидел будущее во время комы и не смог объяснить случившееся / Фото: скриншот с Youtube

"Чем дольше я находился в коме, тем больше времени мне оставалось жить. Каждый день на часах словно приближал конец этого состояния", - рассказал Кинан. После пробуждения врачи сообщили ему, что он действительно находился в медикаментозной коме восемь дней.

Неожиданное совпадение

После полного восстановления Кинан и его возлюбленная сыграли свадьбу. Спустя некоторое время супруги решили завести ребенка, однако во время первого УЗИ услышали неожиданную новость, ведь они ожидали двойню.

"Когда врач сказал: "Там их двое", я сразу вспомнил свой сон. В тот момент я подумал, что это настоящее волшебство", - признался мужчина.

После полного восстановления Кинан и его возлюбленная сыграли свадьбу / Фото: скриншот с Youtube

По его словам, совпадение оказалось настолько точным, что он поверил, что в коме мог увидеть события будущего.

Ранее Главред писал о том, что девушка сделала ДНК-тест ради забавы и осталась без семьи. Секрет, скрываемый более 45 лет, всплыл после генетического теста. Неожиданное открытие привело к драме и разрыву отношений между матерью и дочерью.

Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

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Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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