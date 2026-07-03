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Зачем опытные хозяйки надевают пакет на кухонный кран: неожиданный лайфхак

Дарья Пшеничник
3 июля 2026, 15:31
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Дело в том, что многие берутся за кран во время разделки мяса или, наоборот, открывают воду жирными руками.
Зачем опытные хозяйки надевают пакет на кухонный кран: неожиданный лайфхак
Лайфхак с пакетом на кране / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем надевать пакет на кухонный кран
  • Как использовать этот лайфхак

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В сети набирает популярность необычный, но чрезвычайно практичный лайфхак, которым пользуются опытные хозяева. Они надевают обычный целлофановый пакет на кухонный смеситель.

На первый взгляд это выглядит странно, однако такой копеечный метод решает сразу несколько бытовых проблем. Суть трюка предельно проста. Для этого понадобится обычный прозрачный фасовочный пакет, пишет Liked.

Как это работает: краткая инструкция

  1. Возьмите один чистый пакет.
  2. С одной стороны с помощью ножниц сделайте аккуратный надрез примерно до середины шва.
  3. Наденьте пакет через этот надрез на смеситель так, чтобы целлофан полностью закрывал рычаги или вентили крана.

Зачем это нужно

Главная цель этого кухонного "костюма" для сантехники - гигиена и экономия.

  • Защита от бактерий и жира. Во время приготовления блюд (особенно при обработке сырого мяса, рыбы или замешивании теста) нам постоянно приходится мыть руки. Прикасаясь к крану грязными пальцами, мы оставляем на нём жир и опасные микроорганизмы. Пакет служит надёжным барьером.
  • Экономия воды. Часто, чтобы не пачкать смеситель ещё больше, хозяева оставляют воду включённой на протяжении всего процесса приготовления. Это приводит к перерасходу воды и, как следствие, к увеличению сумм в счетах за коммунальные услуги. Благодаря пакету воду можно смело перекрывать каждый раз, когда она не нужна.
  • Профилактика плесени. Остатки жира и влаги на деталях смесителя - идеальная среда для развития грибка. Если вовремя не очистить эти места, плесень из раковины может распространиться по всей кухне. Пакет полностью нивелирует этот риск.

Альтернативное решение

Если вы не хотите каждый раз видеть на своей кухне полиэтилен, эксперты советуют более радикальный, но более комфортный подход - заменить устаревшую сантехнику.

Кроме того, эксперты рекомендуют заменить классические двухвентильные смесители на современные однорычажные модели. Смеситель с одним рычагом загрязняется значительно меньше, ведь его можно легко открыть даже тыльной стороной ладони, локтем или одним чистым пальцем. Однако какую бы модель вы ни выбрали, легкая профилактическая чистка сантехники все равно остается обязательным ритуалом для поддержания чистоты.

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Об источнике: Liked.hu

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