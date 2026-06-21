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Плесень в ванной исчезает моментально: простой метод работает безотказно

Алексей Тесля
21 июня 2026, 18:17
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Со временем силикон может становиться уязвимым к грибку из-за своей структуры и постоянного контакта с водой.
плесень в душе
Как избавиться от плесени / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Альтернативой может стать простой и доступный домашний метод
  • Сода действует не мгновенно — ей нужно время, чтобы разрушить структуру грибка

Силиконовые герметики используются для защиты стыков в душевых кабинах, ваннах и вокруг окон, создавая водо- и воздухонепроницаемый барьер от плесени.

Однако именно эти зоны чаще всего остаются влажными и на них скапливаются остатки мыла, что формирует идеальные условия для появления плесени, пишет Wales Online.

видео дня

Со временем силикон может становиться уязвимым к грибку из-за своей структуры и постоянного контакта с водой. Помимо ухудшения внешнего вида, плесень в таких местах может представлять потенциальную опасность для здоровья.

Хотя в продаже есть готовые средства для удаления грибка, многие из них содержат агрессивные компоненты, включая отбеливатели, которые подходят не всем и не всегда безопасны.

Альтернативой может стать простой и доступный домашний метод с использованием пищевой соды. Для этого готовят густую пасту: несколько чайных ложек соды смешивают с небольшим количеством воды до однородной консистенции.

Полученное средство наносят на поражённые участки силикона с помощью ткани или щётки, желательно в перчатках. После нанесения поверхность оставляют на несколько минут, при необходимости накрывая плёнкой, чтобы усилить действие смеси.

Затем размягчённую плесень удаляют щёткой или старой зубной щёткой, после чего тщательно промывают поверхность водой и губкой. В сложных случаях процедуру повторяют несколько раз, поскольку загрязнения могут быть достаточно стойкими.

Как избавиться от плесени на стенах
/ Главред

Специалисты отмечают, что сода действует не мгновенно — ей нужно время, чтобы разрушить структуру грибка и ослабить пятна.

После очистки важно тщательно высушить герметик. Этот этап часто пропускают, хотя именно он помогает предотвратить повторное появление плесени: в сухой среде грибок не развивается, и поверхность дольше остаётся чистой.

Смотрите видео о том, как борются с плесенью:

В этом видео показан процесс удаления плесени с силиконового герметика в ванной комнате. Авторы тестируют несколько способов очистки, однако полностью устранить грибок им не удаётся. В итоге они разбирают причины неэффективности методов и делятся практическими советами, которые могут помочь предотвратить повторное появление проблемы в будущем.

Тем, кто регулярно сталкивается с плесенью, эти рекомендации могут оказаться особенно полезными для более результативной борьбы с ней.

Ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства. Таким средством можно удалить налет в унитазе всего за несколько минут, а также предотвратить его повторное появление.

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Об источнике: WalesOnline

WalesOnline — это региональное новостное издание Уэльса, принадлежащее британскому медиахолдингу Reach plc и функционирующее в качестве цифровой платформы газет Western Mail и South Wales Echo. Ресурс базируется в Кардиффе и освещает широкий спектр тем — от местных новостей и политики до спорта и культуры

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