Плесень в ванной исчезает моментально: простой метод работает безотказно

Со временем силикон может становиться уязвимым к грибку из-за своей структуры и постоянного контакта с водой.

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Как избавиться от плесени / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Альтернативой может стать простой и доступный домашний метод

Сода действует не мгновенно — ей нужно время, чтобы разрушить структуру грибка

Силиконовые герметики используются для защиты стыков в душевых кабинах, ваннах и вокруг окон, создавая водо- и воздухонепроницаемый барьер от плесени.

Однако именно эти зоны чаще всего остаются влажными и на них скапливаются остатки мыла, что формирует идеальные условия для появления плесени, пишет Wales Online.

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Со временем силикон может становиться уязвимым к грибку из-за своей структуры и постоянного контакта с водой. Помимо ухудшения внешнего вида, плесень в таких местах может представлять потенциальную опасность для здоровья.

Хотя в продаже есть готовые средства для удаления грибка, многие из них содержат агрессивные компоненты, включая отбеливатели, которые подходят не всем и не всегда безопасны.

Альтернативой может стать простой и доступный домашний метод с использованием пищевой соды. Для этого готовят густую пасту: несколько чайных ложек соды смешивают с небольшим количеством воды до однородной консистенции.

Полученное средство наносят на поражённые участки силикона с помощью ткани или щётки, желательно в перчатках. После нанесения поверхность оставляют на несколько минут, при необходимости накрывая плёнкой, чтобы усилить действие смеси.

Затем размягчённую плесень удаляют щёткой или старой зубной щёткой, после чего тщательно промывают поверхность водой и губкой. В сложных случаях процедуру повторяют несколько раз, поскольку загрязнения могут быть достаточно стойкими.

/ Главред

Специалисты отмечают, что сода действует не мгновенно — ей нужно время, чтобы разрушить структуру грибка и ослабить пятна.

После очистки важно тщательно высушить герметик. Этот этап часто пропускают, хотя именно он помогает предотвратить повторное появление плесени: в сухой среде грибок не развивается, и поверхность дольше остаётся чистой.

Смотрите видео о том, как борются с плесенью:

В этом видео показан процесс удаления плесени с силиконового герметика в ванной комнате. Авторы тестируют несколько способов очистки, однако полностью устранить грибок им не удаётся. В итоге они разбирают причины неэффективности методов и делятся практическими советами, которые могут помочь предотвратить повторное появление проблемы в будущем.

Тем, кто регулярно сталкивается с плесенью, эти рекомендации могут оказаться особенно полезными для более результативной борьбы с ней.

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