Вырастут сладкими, как мед: чем подкормить арбузы в июле

Читайте в материале:
- Как сделать арбузы крупнее и слаще
- Чем подкормить арбузы в июле
- Чем поливать арбузы во время жары
Июль - ключевой месяц для арбузов, ведь именно сейчас плоды активно растут и набирают сладость. Если растениям не хватает питательных веществ, урожай может получиться мелким, водянистым или несладким.
Главред расскажет, чем подкормить арбузы в июле.
Чем подкормить арбузы в июле
В этот период арбузы больше всего нуждаются в калии и фосфоре. Они помогают плодам наливаться, накапливать сахара и становиться слаще, пишет Oboz.ua.
Древесная зола
Древесная зола содержит калий, фосфор и микроэлементы, которые поддерживают растения во время плодоношения. Для приготовления раствора стакан золы разводят в 10 литрах воды, настаивают несколько часов и вносят под корень. Важно делать это только на влажную почву - после дождя или полива, чтобы не повредить корневую систему.
Сульфат калия
Сульфат калия помогает плодам накапливать сахара и делает мякоть более насыщенной и сладкой. Использовать его следует строго по инструкции на упаковке, ведь избыток не ускорит созревание, а может только навредить растению.
Гумат калия в жару
В жаркую погоду арбузы часто страдают от пересыхания почвы и стрессовых условий. В таких случаях рекомендуем применять гумат калия. Он улучшает усвоение питательных веществ и помогает растениям легче переносить жару. Это особенно важно, когда почва быстро высыхает, а батоги выглядят ослабленными.
Как часто подкармливать арбузы
В июле арбузы следует подкармливать примерно раз в 10–14 дней. Удобрения всегда вносят после полива или дождя, чтобы избежать ожогов корней. Лучшее время для процедуры - утро или вечер, когда температура ниже и нет прямой жары.
Чего следует избегать
В середине лета не стоит злоупотреблять азотными удобрениями. Они стимулируют рост листьев и побегов, но могут ухудшить вкус плодов. Избыток азота задерживает созревание и делает арбузы менее сладкими.
Смотрите видео о том, как правильно пасынковать арбузы:
@nata19803103 Хотите вырастить крупные и сладкие арбузы, а не просто джунгли из побегов на грядке? ? Тогда пасынкование - это обязательная процедура! Сегодня показываю, как правильно формировать кусты: удаляю все лишние боковые пасынки и оставляю только главные стебли, чтобы растение не тратило силы на зеленую массу, а направляло всю энергию на будущий урожай. Смотрите видео, повторяйте на своих грядках и подписывайтесь, чтобы узнать, сколько завязей стоит оставить на одном кусте! Друзья, давайте разберемся до конца, чтобы под каждым видео не возникали одни и те же споры. ? 1️⃣ Поле и огород - это две РАЗНЫЕ планеты. На промышленных баштанах площадью в гектары никто не ходит с ножницами, потому что там это экономически невыгодно, а масштабы и огромная площадь питания позволяют растениям расти в развал. 2️⃣ Мы выращиваем на дачах для души и максимального урожая. На маленькой грядке, где каждый метр на вес золота, пасынкование - это проверенная агротехника. Она помогает перенаправить силы куста с наращивания километров пустой ботвы на наливание крупных, сладких плодов. 3️⃣ Климат изменился. Сейчас мы сажаем арбузы не только на жарком юге. В более прохладных регионах Украины (например, на севере или западе) без формирования куста плоды просто не успеют созреть до наступления холодов и набрать сахар. Каждый имеет право выращивать так, как ему нравится. У кого-то арбузы прекрасно растут сами по себе - и это здорово, мы искренне радуемся за вас! Ну а те, кто хочет подстраховаться и получить гарантированно сладких гигантов на ограниченном участке - пользуются формированием. Давайте уважать опыт друг друга и желаем всем хороших урожаев! ? Даже диванным экспертам. ? #арбузы#пасынкование#выращиваниеарбузов#дачаогород♬ оригинальный звук - Onthechill & DJ Delfuzz
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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