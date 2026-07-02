Зачем обрабатывать огород серой в жару: урожай увеличится на 30 процентов

Обработка серой помогает защитить растения от болезней и клещей, а также повысить урожайность. Как правильно проводить обработку серой летом.

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Как помочь растениям в жару / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Как сера помогает увеличить урожай

Как правильно приготовить раствор

При какой температуре опрыскивать растения

Летняя жара может стать не проблемой, а главным помощником для садоводов и огородников. Существует простой и недорогой способ обработки растений, который помогает повысить урожайность, защитить культуры от болезней и избавиться от опасных вредителей без использования дорогих препаратов. Главред расскажет подробнее, как это можно сделать.

Советы по эффективному уходу за растениями летом опубликовал YouTube-канал "Дача Агронома". По словам автора видео, одна обработка обходится примерно в 4 гривны на сотку, но способна принести ощутимый результат как в саду, так и на огороде.

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Почему сера полезна для растений

Главный секрет этого метода - использование серы в тёплую и жаркую погоду. Она одновременно выполняет четыре важные функции.

Стимулирует рост

Активизирует естественные процессы развития растений.

Улучшает состояние почвы

Помогает сделать питательные элементы более доступными для корневой системы.

Защищает от болезней

Эффективно борется с мучнистой росой, оидиумом и другими грибковыми заболеваниями.

Уничтожает вредителей

Действует как акарицид против клещей.

Кто не знает о сере, тот думает, что такое невозможно. Обработка серой 5–7 раз за период вегетации растений увеличивает урожайность до 30%, и это доказано многими экспериментами, - отмечает автор видео.

Видео о том, как подкормить растения в жару, можно посмотреть здесь:

Как приготовить раствор для опрыскивания

Для обработки лучше всего подходит молотая, коллоидная или жидкая сера. Гранулированную используют преимущественно для внесения в почву с целью её подкисления.

Рекомендуемая дозировка составляет от 30 до 100 граммов серы на 10 литров воды в зависимости от культуры.

Поскольку молотая сера плохо смешивается с водой, агроном советует добавить в ведро немного специального прилипателя (адъюванта) или обычного жидкого хозяйственного мыла.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

При какой температуре сера действует наиболее эффективно

Эффективность серы напрямую зависит от температуры воздуха. При температуре выше 21 °C она начинает действовать как фунгицид. Если же воздух прогревается выше 30 °C, сера испаряется и более эффективно уничтожает клещей.

В то же время эксперт подчеркивает, что во время обработки необходимо строго соблюдать правила безопасности.

Оптимальнее всего будет, если ночью температура не опустится ниже 20° тепла, а днем не превысит 35° тепла. И помните: обрабатывать серой при температуре выше 27–28° запрещено, так как она уже начинает испаряться, и вы будете вдыхать эти пары во время обработки. Лучше сделать это утром или поздно вечером, - предупреждает автор видео.

Также стоит учитывать, что при экстремальной жаре, когда температура превышает 35 °C, сера может вызвать ожоги листьев. Именно поэтому правильный выбор времени для опрыскивания имеет решающее значение как для безопасности растений, так и для эффективности самой обработки.

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространённых ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал уделяет особое внимание полезным лайфхакам для дачников, позволяющим избежать потерь урожая.

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