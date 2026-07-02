Посевной календарь на июль 2026 года: лучшие и худшие дни для работы на огороде

Узнайте, какие дни июля 2026 года лучше всего подходят для посева, пересадки, сбора овощей, консервирования и других работ в саду и на огороде.

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Лунный посевной календарь на июль 2026 года - благоприятные и неблагоприятные дни / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Когда собирать чеснок

Когда выкапывать лук

Когда копать картофель

Июль - один из самых ответственных месяцев для огородников. В этот период продолжается массовая уборка урожая ранних овощей, освобождаются грядки для повторных посевов, активно созревают помидоры, огурцы и другие культуры, а также проводятся работы в цветнике. Правильно распланировать работы помогает лунный посевной календарь, однако опытные огородники подчеркивают: ориентироваться нужно не только на фазы Луны, но и на реальное состояние растений и погодные условия. Об этом говорится в видео на YouTube-канале "Дом и приусадебный участок".

Главред выяснил, какие дни в июле 2026 года благоприятны для сбора урожая.

видео дня

Что нужно сделать на огороде в июле

По словам блогерши и огородницы Надежды Подлесняк, именно в июле завершается вегетация одних культур и начинается активное формирование урожая других.

"Если вы высаживали под зиму озимый чеснок и лук, то июль - самое время собирать урожай. Проводится полная выкопка лука. Если ботва лука полегла на 60–70%, а у чеснока пожелтела нижняя листва, пришло время его выкапывать", - пояснила эксперт.

Смотрите видео о том, когда сеять в июле 2026 года:

Она предупредила, что задержка со сбором урожая может привести к растрескиванию покровных чешуек и развитию грибковых болезней.

Также в июле массово собирают молодой картофель, огурцы, кабачки, горох, помидоры, арбузы, дыни, раннюю морковь и другие овощи.

Лунный посевной календарь на июнь / Инфографика: Главред

"Огурцы нужно собирать каждые один-два дня для стимулирования закладки новых завязей. Помидоры собираем, когда они хорошо порожевели, чтобы разгрузить куст и дать возможность наливаться следующим плодам", - отметила специалист.

После освобождения грядок она советует высевать быстрорастущие культуры - дайкон, редьку, осенние сорта редиса, шпинат, укроп, а также сидераты для оздоровления почвы.

Фазы Луны в июле 2026 года

В июле 2026 года фазы Луны распределяются следующим образом:

1–13 июля - убывающая Луна;

14 июля - новолуние;

15–28 июля - растущая Луна;

29 июля - полнолуние;

30–31 июля - убывающая Луна.

Благоприятные дни для посева в июле 2026 года

Лучшими днями для посева большинства овощных культур Надежда Подлесняк называет:

1 июля;

4–6 июля (6 июля до 18:00);

9–10 июля;

13 июля;

19–21 июля (21 июля до 16:30);

21 июля (после 16:30), 22–23 июля;

26 июля (после 16:40), 27–28 июля.

Особенно продуктивными, по словам огородницы, являются дни, когда Луна находится в Тельце, Скорпионе, Весах, Козероге, Рыбах и Раке.

"Именно в эти дни можно сеять практически все культуры, чтобы они успели вырасти к осени. Урожай будет обильным и вкусным", - подчеркнула эксперт.

Когда лучше отложить посевные работы (неблагоприятные дни)

Воздерживаться от посева и посадки рекомендуется в следующие периоды:

2–3 июля;

6 июля после 18:00, 7–8 июля;

14 июля;

15–16 июля;

17–18 июля;

24–26 июля (до 16:40);

29 июля;

30–31 июля.

В эти дни лучше заниматься борьбой с вредителями, прополкой, мульчированием, обрезкой или сбором урожая.

Когда собирать урожай в июле

Наиболее удачными днями для выкапывания лука, чеснока и картофеля автор календаря называет:

1 июля;

2–3 июля;

6–8 июля;

9–12 июля;

30–31 июля.

"Урожай моментально высыхает, кожица становится прочной, плоды не будут гнить и долежат до весны", - отметила Надежда Пидлисняк о последних днях месяца.

Когда стоит заниматься консервированием

Для домашних заготовок лучше всего подходят:

9–10 июля;

15–16 июля;

19–23 июля;

24–28 июля.

В то же время некоторые дни для консервирования эксперт категорически не рекомендует.

"Не рекомендуется закрывать закрутки - банки могут вздуться", - предупредила она о периоде пребывания Луны в знаке Рыб.

Также, по её словам, не стоит консервировать овощи в новолуние 14 июля и в полнолуние 29 июля.

Работы в цветнике в июле

В июле внимание нужно уделять не только овощным культурам.

"Нужно регулярно срезать отцветшие бутоны у роз, лилейников, петуний и флоксов. Это предотвращает завязывание семян, благодаря чему растение не тратит энергию и стимулирует волну повторного цветения", – пояснила специалист.

Также это благоприятный период для деления и пересадки многолетников, ирисов, пионов и примул.

Стоит ли полностью полагаться на лунный календарь

В заключение Надежда Подлесняк подчеркнула, что лунный календарь прежде всего помогает систематизировать работы в течение месяца.

"Прислушиваться к советам посевного календаря стоит, потому что это дисциплинирует садовода и помогает составить план работ на месяц. Но прежде всего нужно выполнять агротехнические мероприятия и следить за погодными условиями именно в вашем регионе", – подытожила эксперт.

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Об источнике: YouTube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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