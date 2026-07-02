Посевной календарь на июль 2026 года: лучшие и худшие дни для работы на огороде

О чем идет речь в материале:
- Когда собирать чеснок
- Когда выкапывать лук
- Когда копать картофель
Июль - один из самых ответственных месяцев для огородников. В этот период продолжается массовая уборка урожая ранних овощей, освобождаются грядки для повторных посевов, активно созревают помидоры, огурцы и другие культуры, а также проводятся работы в цветнике. Правильно распланировать работы помогает лунный посевной календарь, однако опытные огородники подчеркивают: ориентироваться нужно не только на фазы Луны, но и на реальное состояние растений и погодные условия. Об этом говорится в видео на YouTube-канале "Дом и приусадебный участок".
Главред выяснил, какие дни в июле 2026 года благоприятны для сбора урожая.
Что нужно сделать на огороде в июле
По словам блогерши и огородницы Надежды Подлесняк, именно в июле завершается вегетация одних культур и начинается активное формирование урожая других.
"Если вы высаживали под зиму озимый чеснок и лук, то июль - самое время собирать урожай. Проводится полная выкопка лука. Если ботва лука полегла на 60–70%, а у чеснока пожелтела нижняя листва, пришло время его выкапывать", - пояснила эксперт.
Смотрите видео о том, когда сеять в июле 2026 года:
Она предупредила, что задержка со сбором урожая может привести к растрескиванию покровных чешуек и развитию грибковых болезней.
Также в июле массово собирают молодой картофель, огурцы, кабачки, горох, помидоры, арбузы, дыни, раннюю морковь и другие овощи.
"Огурцы нужно собирать каждые один-два дня для стимулирования закладки новых завязей. Помидоры собираем, когда они хорошо порожевели, чтобы разгрузить куст и дать возможность наливаться следующим плодам", - отметила специалист.
После освобождения грядок она советует высевать быстрорастущие культуры - дайкон, редьку, осенние сорта редиса, шпинат, укроп, а также сидераты для оздоровления почвы.
Фазы Луны в июле 2026 года
В июле 2026 года фазы Луны распределяются следующим образом:
- 1–13 июля - убывающая Луна;
- 14 июля - новолуние;
- 15–28 июля - растущая Луна;
- 29 июля - полнолуние;
- 30–31 июля - убывающая Луна.
Благоприятные дни для посева в июле 2026 года
Лучшими днями для посева большинства овощных культур Надежда Подлесняк называет:
- 1 июля;
- 4–6 июля (6 июля до 18:00);
- 9–10 июля;
- 13 июля;
- 19–21 июля (21 июля до 16:30);
- 21 июля (после 16:30), 22–23 июля;
- 26 июля (после 16:40), 27–28 июля.
Особенно продуктивными, по словам огородницы, являются дни, когда Луна находится в Тельце, Скорпионе, Весах, Козероге, Рыбах и Раке.
"Именно в эти дни можно сеять практически все культуры, чтобы они успели вырасти к осени. Урожай будет обильным и вкусным", - подчеркнула эксперт.
Когда лучше отложить посевные работы (неблагоприятные дни)
Воздерживаться от посева и посадки рекомендуется в следующие периоды:
- 2–3 июля;
- 6 июля после 18:00, 7–8 июля;
- 14 июля;
- 15–16 июля;
- 17–18 июля;
- 24–26 июля (до 16:40);
- 29 июля;
- 30–31 июля.
В эти дни лучше заниматься борьбой с вредителями, прополкой, мульчированием, обрезкой или сбором урожая.
Когда собирать урожай в июле
Наиболее удачными днями для выкапывания лука, чеснока и картофеля автор календаря называет:
- 1 июля;
- 2–3 июля;
- 6–8 июля;
- 9–12 июля;
- 30–31 июля.
"Урожай моментально высыхает, кожица становится прочной, плоды не будут гнить и долежат до весны", - отметила Надежда Пидлисняк о последних днях месяца.
Когда стоит заниматься консервированием
Для домашних заготовок лучше всего подходят:
- 9–10 июля;
- 15–16 июля;
- 19–23 июля;
- 24–28 июля.
В то же время некоторые дни для консервирования эксперт категорически не рекомендует.
"Не рекомендуется закрывать закрутки - банки могут вздуться", - предупредила она о периоде пребывания Луны в знаке Рыб.
Также, по её словам, не стоит консервировать овощи в новолуние 14 июля и в полнолуние 29 июля.
Работы в цветнике в июле
В июле внимание нужно уделять не только овощным культурам.
"Нужно регулярно срезать отцветшие бутоны у роз, лилейников, петуний и флоксов. Это предотвращает завязывание семян, благодаря чему растение не тратит энергию и стимулирует волну повторного цветения", – пояснила специалист.
Также это благоприятный период для деления и пересадки многолетников, ирисов, пионов и примул.
Стоит ли полностью полагаться на лунный календарь
В заключение Надежда Подлесняк подчеркнула, что лунный календарь прежде всего помогает систематизировать работы в течение месяца.
"Прислушиваться к советам посевного календаря стоит, потому что это дисциплинирует садовода и помогает составить план работ на месяц. Но прежде всего нужно выполнять агротехнические мероприятия и следить за погодными условиями именно в вашем регионе", – подытожила эксперт.
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Об источнике: YouTube-канал "Дом и приусадебный участок"
Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.
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