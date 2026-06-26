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Как выбрать спелый и сладкий арбуз: 9 признаков, о которых знают не все

Руслана Заклинская
26 июня 2026, 14:49обновлено 26 июня, 15:24
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Вместо того чтобы играть в лотерею на рынке или в супермаркете, достаточно знать несколько хитростей, которые подсказывает природа.
Как выбрать спелый и сладкий арбуз: 9 признаков, о которых знают не все
Как выбрать спелый и сладкий арбуз / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Как по полевому пятну определить, что арбуз спелый
  • Какой должна быть форма спелого и сладкого арбуза
  • Что означает "сахарная паутина" на кожуре арбуза

Почти каждый хотя бы раз сталкивался с разочарованием, когда внешне красивый арбуз после разрезания оказывается бледным и несладким. На самом деле определить спелый и сочный плод можно ещё в магазине или на рынке по нескольким простым признакам.

Как определить спелый арбуз по полевому пятну

Одним из главных признаков спелости является так называемое полевое пятно — место, которым арбуз лежал на земле во время созревания. Оно должно быть кремово-желтого или светло-бежевого цвета, пишет сайт Very Well Health.

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Если пятно белое или очень светлое, это может означать, что плод сорвали слишком рано. Чем насыщеннее желтый оттенок, тем больше шансов, что арбуз будет сладким.

Почему форма арбуза имеет значение

Качественный арбуз должен быть ровным, симметричным и без деформаций. Если плод перекошен или имеет неровные стороны, это может свидетельствовать о неравномерном созревании, что негативно сказывается на вкусе и текстуре.

Исключение составляют лишь декоративные сорта, которые специально выращивают квадратной или другой необычной формы.

Какого цвета должна быть спелая арбуз

Кожица спелого арбуза должна иметь насыщенный, равномерный цвет с матовой поверхностью. Слишком блестящая кожица часто свидетельствует о том, что плод был собран недозрелым. Именно матовая поверхность является одним из признаков полной спелости.

Как проверить арбуз по полоскам

Если сорт имеет характерные темно-зеленые полосы, можно провести простой тест. Соедините указательный и средний пальцы и попробуйте поместить их между двумя темными полосами. Если они легко помещаются, это считается хорошим признаком. Широкий промежуток между полосами свидетельствует о том, что арбуз имел достаточно времени для созревания.

Смотрите видео о том, как выбирать спелые арбузы:

Что означает паутина на арбузе

Темные коричневые прожилки или сеточка на кожуре, которую часто называют "сахарной паутиной", могут быть хорошим признаком. Считается, что такие следы появляются из-за выделения природных сахаров, поэтому плоды с подобными "паутинками" часто бывают особенно сладкими.

Как правильно постучать по арбузу

Этот способ давно используют продавцы и покупатели. Постучите по арбузу костяшками пальцев:

  • глубокий, звонкий и немного пустотный звук свидетельствует о сочном плоде;
  • глухой или плоский звук может означать, что арбуз недозрелый или уже перезрел.
Как выбрать сладкий арбуз
Как выбрать сладкий арбуз / Инфографика: Главред

Какой должна быть кожура арбуза

Осмотрите поверхность плода. Кожица должна быть гладкой, плотной, без крупных тёмных пятен, трещин и неровностей. Любые серьёзные повреждения могут свидетельствовать о неправильном хранении или порче.

Почему стоит обратить внимание на вес

Среди нескольких арбузов одинакового размера лучше выбирать самый тяжёлый. Большой вес означает высокое содержание воды, а это один из главных признаков сочного и спелого плода.

О чём расскажет хвостик арбуза

Не менее важно осмотреть плодоножку. Зеленый хвостик означает, что арбуз могли сорвать слишком рано. Сухой коричневый хвостик свидетельствует о том, что плод созрел естественным путем и был собран в нужный момент.

Каких арбузов лучше избегать

Перед покупкой внимательно осмотрите плод. Не стоит покупать арбузы, если у них есть:

  • большие трещины;
  • порезы;
  • мягкие участки;
  • сильные вмятины;
  • признаки гниения или повреждения.

Такие дефекты могут не только ухудшить вкус, но и сделать продукт опасным для употребления.

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Об источнике: Verywellhealth

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