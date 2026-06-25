Всего два региона: где в Украине зафиксировано самое высокое качество почв

О чём вы узнаете:
- В каких областях Украины самые плодородные почвы
- Где почва теряет больше всего гумуса и питательных веществ
- Какие факторы угрожают украинскому сельскому хозяйству
Из-за многолетнего интенсивного использования и недостаточного внесения удобрений плодородие украинских земель постепенно снижается. Эксперты оценили состояние почв в разных регионах Украины и определили, где земля остается качественной, а где больше всего теряет полезные вещества – Главред расскажет более подробно.
Анализ основан на исследовании Государственного научного учреждения "Институт охраны почв Украины", данные которого опубликовал аналитический портал "Слово и дело". Специалисты института проверили 0,8 миллиона образцов почвы на подконтрольных Украине территориях по более чем 20 показателям. Это результаты XI тура обследования, обнародованные в 2023 году. Следующее обновление данных ожидается в ближайшие годы.
Где в Украине самые плодородные почвы
По результатам исследования, высокое среднее качество почв зафиксировано лишь в двух областях:
- Харьковская область — имеет самое высокое содержание гумуса в стране (4,3 %). В то же время даже здесь ученые отметили снижение содержания фосфора и калия.
- Кировоградская область — также вошла в число лидеров, хотя здесь фиксируется низкий уровень внесения органических удобрений и снижение доли цинка.
Какие области попали в среднюю группу
К этой категории относится большинство областей Украины. Их почвы существенно различаются по химическим свойствам.
Кислотность
В Винницкой, Черниговской и Закарпатской областях преобладают кислые почвы. В Запорожской, Одесской, Херсонской и Николаевской — щелочные. Это определяет, какие культуры лучше всего выращивать в этих регионах.Фосфор
Уровень насыщенности фосфором колеблется от 56 мг/кг в Черновицкой области до 176 мг/кг в Херсонской. В целом в Украине количество фосфора и калия в почве сокращается.
Дефицит гумуса
Наибольший дефицит гумуса на один гектар выявлен в Одесской (минус 810 кг), Черкасской (минус 760 кг) и Запорожской (минус 630 кг) областях. Причина — недостаточное внесение минеральных и органических удобрений.
Где зафиксировано наихудшее состояние почв
Низкие показатели качества отмечены в трех областях: Волынской, Житомирской и Сумской.
Волынская и Житомирская области относятся к Полесью. Для этого региона характерны повышенная кислотность почв и низкое содержание гумуса — в среднем 2,43%.
Сумская область ранее считалась одним из самых плодородных регионов страны. Однако из-за чрезмерно интенсивного ведения сельского хозяйства качество её почвенного покрова ухудшилось больше всего по сравнению с предыдущими годами исследований.
Какие проблемы ещё угрожают украинскому сельскому хозяйству
Помимо истощения земель, аграрии сталкиваются с изменением климата и вредителями, в частности с саранчой.
Отдельной серьезной проблемой остается заминированность территорий, где велись боевые действия. Очистка одного гектара сельскохозяйственной земли от мин обходится в среднем более чем в 60 тысяч долларов. Для поддержки фермеров в Украине действует программа компенсации расходов на разминирование.
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Об источнике: "Слово и дело"
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