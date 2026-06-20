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В удаленном уголке планеты возводят "Черный ящик Земли": что он хранит

Константин Пономарев
20 июня 2026, 12:55
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Гигантский монолит будет десятилетиями собирать климатические показатели, новости и научные данные, создавая летопись современной цивилизации.
Гигантский монолит будет десятилетиями собирать климатические показатели
Гигантский монолит будет десятилетиями собирать климатические показатели / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Зачем человечеству понадобился собственный "черный ящик"
  • Что запишут для тех, кто сможет пережить апокалипсис
  • Почему проект конца света стал туристической достопримечательностью

На западном побережье Тасмании (Австралия) началось строительство одного из самых необычных сооружений современности. Им стал гигантский монолит под названием "Черный ящик Земли".

Создатели проекта называют его своеобразным бортовым самописцем для всей планеты, который должен сохранить свидетельства климатического кризиса и действий человечества даже после возможного конца цивилизации. Об этом пишет Daily Star.

видео дня

Конструкция высотой около 17 метров возводится в удаленном районе Австралии и будет закреплена на древней гранитной породе возрастом более 500 миллионов лет. По замыслу авторов, объект сможет выдержать землетрясения, наводнения, пожары, ураганы и другие катастрофы, сохранив информацию для будущих поколений или потенциальных выживших.

Что будет хранить "Черный ящик Земли"

Монолит оснастят системой автономного питания на основе солнечных панелей и резервных источников энергии. Это позволит ему десятилетиями собирать и хранить данные без участия человека.

Внутри будут архивироваться сведения о состоянии климата, включая температуру воздуха, уровень мирового океана и концентрацию углекислого газа в атмосфере. Однако на этом функции объекта не заканчиваются.

Монолит оснастят системой автономного питания на основе солнечных панелей
Монолит оснастят системой автономного питания на основе солнечных панелей / Фото: Earth's Black Box

Разработчики планируют сохранять публикации СМИ, политические заявления, научные исследования и материалы из интернета, чтобы создать максимально полную картину событий, которые могут привести к глобальным изменениям на планете.

Проект, который считали рекламным трюком

О "Черном ящике Земли" впервые заговорили еще в 2021 году во время климатического саммита COP26. Однако после громкого анонса проект практически исчез из информационного поля, из-за чего многие начали считать его маркетинговой акцией.

Ситуацию осложнило и то, что Университет Тасмании прекратил сотрудничество с инициативой, оставив дальнейшую разработку за архитекторами и представителями креативной индустрии.

О "Черном ящике Земли" впервые заговорили еще в 2021 году во время климатического саммита COP26
О "Черном ящике Земли" впервые заговорили еще в 2021 году во время климатического саммита COP26 / Фото: Earth's Black Box

Тем не менее спустя пять лет проект получил реальное продолжение. Строительные работы уже стартовали недалеко от города Квинстаун, а завершение объекта ожидается к концу года.

Смотрите в видео о "Черном ящике Земли":

Ранее Главред писал о том, что лето 2026 года может стать самым жарким в истории. Исследователи считают, что почти все потепление последнего десятилетия связано с деятельностью человека. Земля быстро приближается к опасной отметке.

Также сообщалось о том, что ученые рассказали сколько времени осталось до конца света. Теория "аргумента судного дня" позволила исследователям оценить возможную дату вымирания людей. Однако критики считают такой прогноз слишком упрощенным.

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Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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