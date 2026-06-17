Прогноз точен на 95%: сколько времени осталось до конца света

Теория "аргумента судного дня" позволила ученым оценить возможную дату вымирания людей. Критики считают такой прогноз слишком упрощенным.

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Ученые назвали дату конца человечества с вероятностью 95% / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему ученые заговорили о конце человечества

Откуда взялась дата возможного исчезновения людей

Что на самом деле скрывается за теорией "судного дня"

Математики применили спорную статистическую модель, известную как "аргумент судного дня", чтобы оценить возможную продолжительность существования человечества.

Согласно расчетам, существует 95-процентная вероятность того, что человеческая цивилизация прекратит существование в течение следующих 17 100 лет. Об этом пишет Daily Mail.

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Теория основана на предположении, что современные люди занимают случайное место в общей истории человечества, а не живут на ее раннем этапе. Однако многие ученые критикуют этот подход, указывая, что он не учитывает будущие технологии, освоение космоса и другие факторы, способные изменить судьбу человеческого вида.

Ученые рассчитали возможную дату конца человечества

В основе исследования лежит так называемый "аргумент судного дня" — теория, основанная на принципе Коперника, согласно которому люди не занимают особого положения во Вселенной. Ученые исходили из предположения, что современные люди находятся примерно в случайной точке общей истории человечества.

По оценкам исследователей, за всю историю Земли уже жили около 117 миллиардов человек. Если это число составляет не менее пяти процентов от общего количества людей, которые когда-либо появятся на свет, то максимальная численность человечества может достигнуть примерно 2,34 триллиона человек.

Пока не известно будет ли причиной глобальная катастрофа, пандемия, климатический кризис или другой фактор / Фото: скриншот с видео Youtube

С учетом современных темпов рождаемости этот предел может быть достигнут примерно через 17 100 лет. Сторонники теории считают, что именно к этому моменту вероятность исчезновения человеческого вида достигает 95 процентов, независимо от того, будет ли причиной глобальная катастрофа, пандемия, климатический кризис или другой фактор.

Почему теория вызывает столько споров

Несмотря на громкие выводы, многие ученые относятся к аргументу судного дня скептически. Критики указывают, что модель опирается на слишком упрощенные предположения и не учитывает множество факторов, способных кардинально изменить будущее цивилизации.

Среди таких факторов называют развитие новых технологий, освоение других планет, увеличение продолжительности жизни и возможное расселение человечества за пределами Земли. По мнению оппонентов теории, подобные изменения могут полностью изменить расчеты и сделать прогнозы неактуальными.

Ранее Главред писал о том, что раскрыт секрет реки, из-за которой может "исчезнуть все в мире". Ученые восстановили историю Евфрата и объяснили его происхождение. Великую реку связывают с Эдемским садом и пророчествами о конце времен.

Также сообщалось о том, что будет в последние часы перед концом света. Ученые попытались выяснить, как изменится поведение человечества в последние дни существования мира, и для этого использовали необычный эксперимент с онлайн-игрой.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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