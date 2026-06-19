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Лето 2026 года может стать самым жарким в истории: чем это грозит миру

Константин Пономарев
19 июня 2026, 14:37
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Исследователи считают, что почти все потепление последнего десятилетия связано с деятельностью человека. Земля быстро приближается к опасной отметке.
Лето 2026 года может стать самым жарким в истории
Лето 2026 года может стать самым жарким в истории / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему 2026 год может войти в историю как самый жаркий
  • Что скрывается за тревожными прогнозами о будущем климата
  • Какие последствия глобального потепления ученые считают неизбежными

Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня, а 2026 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Климатологи предупреждают, что человечество стремительно приближается к опасному порогу глобального потепления в 2°C, что может привести к более частым волнам жары, разрушительным штормам и масштабным лесным пожарам.

По данным исследователей из организации Climate Central, среднемесячная глобальная температура этим летом способна превысить доиндустриальный уровень почти на 1,9°C. Об этом пишет Inside Climate News.

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Эксперты подчеркивают, что практически все потепление, зафиксированное за последнее десятилетие, связано с деятельностью человека, прежде всего со сжиганием ископаемого топлива и ростом выбросов парниковых газов.

Почему уровень CO₂ продолжает расти

Ученые объясняют, что ежегодно концентрация углекислого газа достигает пика в мае, прежде чем леса Северного полушария начинают активно поглощать углерод. Однако природные механизмы уже не справляются с объемами выбросов.

Уровень CO₂ продолжает расти
Уровень CO₂ продолжает расти / Фото: скриншот с Youtube

По оценкам специалистов, около двух третей всего избыточного CO₂ в атмосфере накопилось всего за последние 50 лет. Это создает дополнительную нагрузку не только на леса, но и на океаны, которые также играют важную роль в поглощении углерода.

2026 год может побить температурный рекорд

Бывший климатолог NASA Джеймс Хансен предупредил, что многие научные оценки по-прежнему недооценивают чувствительность климатической системы Земли к парниковым газам. По его мнению, нынешний год имеет высокие шансы стать самым теплым за весь период инструментальных наблюдений.

2026 год может побить температурный рекорд
2026 год может побить температурный рекорд / Фото: скриншот с Youtube

Хансен также выразил обеспокоенность тем, что общество не до конца осознает масштабы ускорения глобального потепления. По его словам, скорость накопления тепла в климатической системе Земли оказалась значительно выше, чем предполагалось ранее.

Климатическая система накапливает тепло рекордными темпами

Дополнительное подтверждение подобным выводам представили ученые европейской службы мониторинга климата Copernicus. В опубликованном исследовании специалисты заявили, что Земля сейчас накапливает тепло быстрее, чем когда-либо за всю историю наблюдений.

Авторы доклада отмечают, что так называемый энергетический дисбаланс планеты за последние десятилетия фактически удвоился. По словам исследователей, без влияния человека этот показатель должен был бы оставаться близким к нулю, однако рост концентрации парниковых газов продолжает ускорять изменение климата.

тепловой удар - как оказать первую помощь, ифографика
тепловой удар - как оказать первую помощь, ифографика / Главред

Дальнейшее повышение температуры может привести к усилению экстремальных погодных явлений по всему миру, включая смертоносные периоды жары, сильные осадки, ураганы и масштабные природные пожары.

Ранее Главред писал о том, что ученые рассказали сколько времени осталось до конца света. Теория "аргумента судного дня" позволила исследователям оценить возможную дату вымирания людей. Однако критики считают такой прогноз слишком упрощенным.

Также сообщалось о том, что раскрыт секрет реки, из-за которой может "исчезнуть все в мире". Ученые восстановили историю Евфрата и объяснили его происхождение. Великую реку связывают с Эдемским садом и пророчествами о конце времен.

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Об источнике: Inside Climate News

Inside Climate News (ICN) — американское некоммерческое и непартийное онлайн-издание, специализирующееся на темах изменения климата, энергетики и окружающей среды. Проект был основан в 2007 году журналистами Дэвидом Сассуном и Стейси Фельдман. Редакция занимается расследованиями, аналитикой и репортажами о климатическом кризисе, экологической политике, ископаемом топливе и влиянии климатических изменений на общество.

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