Как за секунды распознать несвежую рыбу: на что смотреть перед покупкой

Эксперты отмечают, что свежесть рыбы можно определить по нескольким простым признакам.

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Как проверить свежесть рыбы за считанные секунды — признаки испорченной рыбы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как понять, что рыба свежая

Как пахнет испорченная рыба

Как выбрать свежую рыбу

Рыба традиционно занимает важное место в рационе украинцев. Она содержит полноценный белок, витамины, минералы и полезные омега-3 жирные кислоты. Однако рыба требует особых условий хранения и транспортировки, пишет Госпродпотребслужба

Главред расскажет о 6 признаках рыбы, которую категорически нельзя покупать.

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В ведомстве отмечают, что качество рыбной продукции определяется не только её внешним видом, но и соблюдением правил "холодовой цепи" от момента вылова до прилавка. Если эти требования нарушаются, рыба может представлять опасность для здоровья.

Какие признаки указывают на испорченную рыбу

Неприятный запах

Свежая рыба имеет естественный, легкий морской аромат. Если ощущается резкий, неприятный или гнилостный запах — это первый признак порчи. Такой продукт категорически не стоит покупать, ведь он может содержать опасные микроорганизмы.

Мутные глаза

Глаза рыбы — один из самых точных показателей её свежести. Они должны быть прозрачными и блестящими. Мутные, тусклые или впалые глаза свидетельствуют о том, что рыба уже давно не свежая.

Темная слизь

На поверхности качественной рыбы допускается легкая прозрачная слизь. Если она имеет тёмный оттенок или выглядит неестественно густой, это сигнал о порче. Такой продукт опасен для употребления.

Чем опасна рыба пангасиус / Инфографика: Главред

Мягкая консистенция

Мясо свежей рыбы всегда упругое и плотное. Если при нажатии оно легко разваливается или остается вмятина, рыба утратила свои свойства. Это признак неправильного хранения или длительного пребывания без охлаждения.

Поврежденная упаковка

Замороженная рыба должна иметь целую упаковку. Если она порвана, деформирована или содержит чрезмерное количество льда внутри, это свидетельствует о повторной заморозке или нарушении температурного режима.

Видимые дефекты

Свежая рыба должна иметь чистую поверхность без повреждений. Если есть разрывы, пятна или другие дефекты, это может быть следствием ненадлежащей транспортировки или хранения. Такие признаки указывают на низкое качество продукции.

На что обратить внимание

Даже кратковременное нарушение температурного режима приводит к размножению опасных микроорганизмов. Особого внимания требует рыба, которую планируют употреблять в сыром виде — для суши или сашими. Законодательство требует её предварительной заморозки при температуре минус 20 °С не менее чем на 24 часа или при минус 35 °С не менее чем на 15 часов. Это необходимо для уничтожения паразитов и снижения рисков для здоровья.

Где покупать безопасную рыбу

Рекомендуем выбирать продукцию в торговых сетях, специализированных магазинах или на агропродовольственных рынках, где осуществляется ветеринарно-санитарный контроль. Покупка рыбы в местах стихийной торговли всегда сопряжена с риском, ведь условия её хранения и происхождение остаются неизвестными.

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Об источнике: Госпродпотребслужба Госпродпотребслужба — это сокращённое название Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Служба была создана в сентябре 2014 года. Она следит за тем, чтобы всё, что мы едим, покупаем и используем, было качественным и безопасным для потребителя. Деятельность Службы направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины.

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