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Обычная сковорода станет антипригарной за 5 минут: секретный трюк от шеф-поваров

Инна Ковенько
23 июня 2026, 14:10
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Чтобы избежать пригорания, достаточно нескольких минут правильной подготовки сковороды.
Обычная сковорода станет антипригарной за 5 минут: секретный трюк от шеф-поваров
Как сделать сковороду антипригарной / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Что делать, чтобы еда не прилипала к сковороде
  • Как сделать антипригарное покрытие на сковороде

Сковорода из нержавеющей стали — это надежный и долговечный кухонный инструмент, но именно на ней чаще всего прилипает еда. Профессиональные повара знают простой способ, который помогает избежать этой проблемы без дорогих средств или специальных покрытий.

Как сделать сковороду антипригарной

Шеф-повар и ресторатор Марк Форджионе объясняет, что для новых сковородок, грилей или любой посуды из нержавеющей стали он всегда использует лук. При нагревании она выделяет сок, который смешивается с маслом и образует тонкую пленку. Эта пленка покрывает металлическую поверхность и снижает риск пригорания продуктов, пишет Tasting Table.

видео дня

Интересно, что этот метод давно применяют в разных странах. Например, в Индии сковороды перед приготовлением натирают луком, чтобы создать своеобразное естественное антипригарное покрытие. Помимо практического эффекта, лук придает блюдам легкий аромат, который не перебивает основной вкус.

Как правильно провести обработку

Процесс очень прост и не требует специальных навыков. Достаточно разрезать луковицу пополам, слегка смазать срез маслом и положить его срезом вниз на холодную сковороду. Далее нужно включить огонь и дать луку постепенно распределить масло по поверхности во время нагрева. В результате образуется тонкий защитный слой, который помогает избежать прилипания пищи.

Тот же принцип работает и для гриля. Луковицей натирают решетку во время разогрева, а затем оставляют её готовиться вместе с другими продуктами. Кроме того, лук помогает удалить прижженные остатки пищи и подготовить гриль к следующему использованию.

Как часто повторять

Форджоне советует проводить такую обработку примерно раз в неделю. Если сковорода используется ежедневно, процедуру можно проводить чаще.

Как сделать любую сковороду
Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как сделать антипригарное покрытие на сковороде:

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Об источнике: TastingTable

Tasting Table — онлайн-ресурс о еде, напитках, рецептах и кулинарных трендах. Сайт публикует статьи о ресторанах, шеф-поварах, напитках и сезонных ингредиентах. Также предлагает рецепты для домашнего приготовления и обзоры гастрономических продуктов. Это платформа для гурманов и любителей кулинарии.

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