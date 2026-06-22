Почему котлеты получаются сухими: популярный ингредиент, который вытягивает сок

Качественное мясо не спасёт котлеты от сухости, если допустить эти ошибки. Как правильно работать с фаршем и жарить котлеты, чтобы получить идеальный результат.

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Почему котлеты получаются сухими / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Какие ошибки приводят к тому, что котлеты получаются сухими и жесткими

Как приготовить сочные котлеты с хрустящей корочкой

Домашние котлеты — одно из самых любимых блюд, которое готовят во многих семьях. У каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт, но даже при большом опыте котлеты иногда получаются жесткими и сухими. Причина часто кроется в простых ошибках, которые допускаются еще на этапе работы с фаршем. Главред расскажет об этом подробнее.

Как пишет издание УНИАН, чтобы котлеты буквально таяли во рту, недостаточно просто купить качественное мясо. Важно правильно подготовить фарш и соблюдать технологию жарки, ведь три популярные привычки могут полностью испортить блюдо.

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Слишком длительное вымешивание фарша

Многие люди верят в миф, что фарш нужно долго и интенсивно вымешивать руками, чтобы он стал лучше. На самом деле из-за этого мясо становится слишком плотным, а сами котлеты после жарки превращаются в жесткие лепешки.

Еще хуже — перемешивать фарш в блендере или кухонном комбайне. Техника превращает мясо в жидкую и липкую пасту, из-за чего котлеты теряют вкус и правильную текстуру. Лучше всего аккуратно перемешать фарш руками до однородности, а затем поставить его в холодильник на полчаса.

Слишком много хлеба и яиц

Издавна считается, что для мягкости в фарш нужно обязательно добавлять яйца и размоченный батон. Но если положить их слишком много, эффект будет противоположным. Избыток хлеба и яичного белка слишком сильно связывает мясную массу, а во время жарки буквально выжимает из неё весь сок.

Отказываться от этих ингредиентов не нужно, но важно соблюдать правильные пропорции. На большую миску фарша весом примерно 700–1000 граммов достаточно одного яйца или можно обойтись вообще без него. Размоченного в молоке белого хлеба должно быть не более 100 граммов.

Неправильная жарка на сковороде

Даже самый лучший фарш легко испортить на плите, если неправильно жарить котлеты.

Вот что чаще всего делают не так:

Включают слишком сильный огонь . На котлетах быстро образуется подгоревшая корочка, а внутри они теряют сочность.

. На котлетах быстро образуется подгоревшая корочка, а внутри они теряют сочность. Жарят слишком долго. Из-за страха, что мясо останется сырым, котлеты пересушивают.

Из-за страха, что мясо останется сырым, котлеты пересушивают. Постоянно переворачивают. Если часто переворачивать котлеты, из них выходит вся влага.

Если часто переворачивать котлеты, из них выходит вся влага. Достаточно перевернуть котлеты всего один-два раза.

Видео о том, как приготовить котлеты из фарша, можно посмотреть здесь:

Как правильно жарить котлеты, чтобы они оставались сочными

Сначала обжарьте котлеты на среднем огне с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки. Затем убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и дайте им полностью дойти до готовности.

Тогда весь сок останется внутри, а котлеты получатся нежными, мягкими и сочными.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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