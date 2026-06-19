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Будет сиять как новая: как отмыть даже самый стойкий нагар со сковороды без химии

Дарья Пшеничник
19 июня 2026, 15:12
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Следует понимать, что к разным материалам требуется разный подход.
Сковорода
Как очистить сковороду от нагара / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как отмыть нагар со сковороды и кастрюли
  • Какие методы действительно работают, а какие точно нет

Каждая хозяйка и каждый хозяин рано или поздно сталкиваются с проблемой, когда любимая сковорода покрывается слоем пригоревшего жира. Впрочем, не спешите покупать дорогие и токсичные магазинные средства. Вернуть посуде первоначальный блеск можно с помощью простых ингредиентов, которые точно есть на вашей кухне.

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Секрет кроется в правильной комбинации доступных компонентов, которая размягчает застарелую грязь и позволяет удалить её без лишних усилий. Об этом пишет ТСН.

Экспресс-метод очистки

Если вам нужно быстро и без изнурительного трения избавиться от среднего или сильного загрязнения, воспользуйтесь этим проверенным алгоритмом:

  • Налейте воду: налейте в сковороду горячую воду так, чтобы она полностью покрывала все пригоревшие места.
  • Приготовьте активную смесь: добавьте в воду 2–3 ст. л. пищевой соды и 1 ст. л. уксуса (или лимонной кислоты). Начнётся реакция, которая и "поднимет" грязь.
  • Прокипятите: поставьте посуду на слабый огонь и дайте раствору побулькать 10–15 минут (метод идеально подходит для нержавейки и чугуна).
  • Дайте время: снимите с плиты и оставьте постоять ещё на 30–60 минут, чтобы нагар окончательно размягчился.
  • Очистите и промойте: слейте жидкость и аккуратно удалите остатки нагара мягкой губкой или пластиковым скребком. В конце промойте обычным гелем для посуды и вытрите насухо.
  • Совет для сложных случаев: если грязь не удалилась полностью, повторите процедуру, добавив в раствор немного перекиси водорода — это в разы усилит эффект.

Материал имеет значение: индивидуальный подход к посуде

Универсальных рецептов для всей посуды не существует, ведь то, что идеально подходит для чугуна, может навсегда испортить современное покрытие.

Тефлон и антипригарное покрытие: требуют максимальной бережности. Никакого кипячения, соды или жестких щеток! Просто залейте сковороду теплой водой с несколькими каплями моющего средства на 1–2 часа, а затем протрите мягкой поролоновой губкой.

Чугун: самый "стрессоустойчивый" материал. Его можно смело кипятить с содой, уксусом и даже солью. Главное правило — после радикальной чистки обязательно смажьте сухую поверхность тонким слоем масла, чтобы восстановить естественный защитный слой, иначе чугун заржавеет.

Нержавеющая сталь: прекрасно реагирует на кипячение с лимонной кислотой или содой. Если же нагар совсем старый, опытные кулинары советуют добавить в воду немного нашатырного спирта (но делать это нужно исключительно при открытых окнах).

Что действительно работает, а что — миф

Малоизвестные "чудо-средства" из интернета часто оказываются обычными пустышками, поэтому, чтобы не тратить время зря, стоит четко различать эффективные домашние методы и абсолютно бесполезные мифы.

Среди народных рецептов действительно реальный результат показывает сочетание соды и уксуса, ведь их мощная щелочно-кислотная реакция буквально разъедает и разрыхляет нагар изнутри. Также прекрасно справляется с застарелыми жировыми отложениями лимонная кислота благодаря своим естественным расщепляющим свойствам.

Если же нужно размягчить даже сильные пригоревшие пятна на посуде, на помощь придет натуральный и безопасный способ — кипячение с солью. А для борьбы со свежим жиром идеальным экологичным средством является горчичный порошок, который моментально связывает и смывает загрязнения.

В то же время многие популярные советы — лишь пустая трата времени, которая не принесет никакого результата. Например, холодная вода с мылом совершенно не способна растворить старый, закоксованный жир. Сухое натирание солью также не поможет — без предварительного замачивания вы просто поцарапаете и испортите поверхность посуды.

Кроме того, не стоит доверять раскрученным "эко-средствам" без активных компонентов, ведь подобные смеси часто не содержат в своём составе ни одного действующего вещества, способного разбить грязь.

Смотрите видео о том, как отмыть сковороду до идеального состояния:

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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