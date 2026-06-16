Даже застарелый нагар исчезнет без следа: как быстро отмыть решетки плиты

Вы узнаете:
- Как избавиться от нагара на решетках плиты
- Как быстро отмыть плиту без использования агрессивной химии
- Как часто нужно мыть решетки плиты
Решетки газовых плит ежедневно подвергаются высоким температурам, контактируют с жиром, остатками пищи и парами. Со временем на их поверхности образуется слой нагара, который обычная мойка уже не снимает.
Главред расскажет о простых способах вернуть решеткам чистоту без лишних усилий и вреда для покрытия.
Эффективные способы очистки
Самый простой метод — замачивание в теплой воде с добавлением моющего средства, пишет Southern Living. Для этого достаточно наполнить раковину или большую емкость, окунуть охлажденные решетки и оставить на 15–20 минут. После этого грязь легко снимается губкой.
Наполните кастрюлю или раковину равными частями теплой воды и уксуса. Замочите решетки на полчаса, а затем протрите губкой. Уксус помогает размягчить даже стойкие загрязнения, после чего они легко смываются.
Как часто нужно чистить решетки
Если вы готовите ежедневно, рекомендуем протирать решетки после каждого использования или хотя бы в конце дня. Это позволяет удалить свежие загрязнения, которые еще не успели пригореть.
Тщательную мойку с использованием моющего средства стоит проводить раз в неделю или две. Если плита используется реже, достаточно очищать решетки раз в месяц. Важно не ждать, пока нагар образует толстый слой, ведь застарелые загрязнения значительно сложнее отмыть. После мытья решетки следует хорошо высушить, чтобы избежать коррозии и обеспечить равномерное горение конфорок.
Как сохранить чистоту надолго
Чтобы не приходилось тратить время на сложную очистку, стоит соблюдать несколько простых правил:
- После приготовления дождитесь, пока решетки остынут, и быстро протрите их влажной губкой с каплей моющего средства.
- Во время приготовления пищи используйте вытяжку, чтобы уменьшить количество жировых частиц в воздухе, которые оседают на плите.
- Всегда накрывайте кастрюли и сковороды крышками, чтобы избежать брызг.
- Не стоит наносить на решетки масло "для защиты", ведь при нагревании оно только подгорает и образует дополнительный слой грязи.
- Также нежелательно использовать жесткие металлические щетки, особенно для эмалированных решеток, поскольку поврежденное покрытие быстрее загрязняется и хуже отмывается.
Смотрите видео о том, как быстро очистить решетки плиты:
@black.mamba.diana Правило чистых решеток плиты: 1. Регулярная чистка 2. Использование антижировой химии 3. Использование щеток (зубной или другой) В инстаграме в стори есть ссылка, где можно заказать химию. Или просто погуглите :) #решеткиплиты#плита#плита_кухня#решеткиплиты♬ оригинальный звук - ЧОРНА МАМБА | СУПЕРМАМА
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Об источнике: Southern Living
Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть такие рубрики:
- кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
- архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
- статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
- советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
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