Даже застарелый нагар исчезнет без следа: как быстро отмыть решетки плиты

Даже сильный нагар на решетках газовой плиты можно удалить без дорогих средств.

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Чем отмыть решетки газовой плиты — как удалить жир и нагар с плиты / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как избавиться от нагара на решетках плиты

Как быстро отмыть плиту без использования агрессивной химии

Как часто нужно мыть решетки плиты

Решетки газовых плит ежедневно подвергаются высоким температурам, контактируют с жиром, остатками пищи и парами. Со временем на их поверхности образуется слой нагара, который обычная мойка уже не снимает.

Главред расскажет о простых способах вернуть решеткам чистоту без лишних усилий и вреда для покрытия.

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Эффективные способы очистки

Самый простой метод — замачивание в теплой воде с добавлением моющего средства, пишет Southern Living. Для этого достаточно наполнить раковину или большую емкость, окунуть охлажденные решетки и оставить на 15–20 минут. После этого грязь легко снимается губкой.

Наполните кастрюлю или раковину равными частями теплой воды и уксуса. Замочите решетки на полчаса, а затем протрите губкой. Уксус помогает размягчить даже стойкие загрязнения, после чего они легко смываются.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Как часто нужно чистить решетки

Если вы готовите ежедневно, рекомендуем протирать решетки после каждого использования или хотя бы в конце дня. Это позволяет удалить свежие загрязнения, которые еще не успели пригореть.

Тщательную мойку с использованием моющего средства стоит проводить раз в неделю или две. Если плита используется реже, достаточно очищать решетки раз в месяц. Важно не ждать, пока нагар образует толстый слой, ведь застарелые загрязнения значительно сложнее отмыть. После мытья решетки следует хорошо высушить, чтобы избежать коррозии и обеспечить равномерное горение конфорок.

Как сохранить чистоту надолго

Чтобы не приходилось тратить время на сложную очистку, стоит соблюдать несколько простых правил:

После приготовления дождитесь, пока решетки остынут, и быстро протрите их влажной губкой с каплей моющего средства.

Во время приготовления пищи используйте вытяжку, чтобы уменьшить количество жировых частиц в воздухе, которые оседают на плите.

Всегда накрывайте кастрюли и сковороды крышками, чтобы избежать брызг.

Не стоит наносить на решетки масло "для защиты", ведь при нагревании оно только подгорает и образует дополнительный слой грязи.

Также нежелательно использовать жесткие металлические щетки, особенно для эмалированных решеток, поскольку поврежденное покрытие быстрее загрязняется и хуже отмывается.

Как отмыть противень от нагара / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как быстро очистить решетки плиты:

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Об источнике: Southern Living Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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