Один шанс из 10 000: почему выращивание вишни из косточки - это настоящая лотерея

Даже если вишня происходит от самоопыляющегося растения, саженец всё равно не будет генетически идентичен материнскому дереву.

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Стоит ли выращивать вишню из косточки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Pxhere

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Почему не стоит сажать косточку от вишни в своем саду

Как это правильно сделать, если все же есть такое желание

Многие из нас хотя бы раз в жизни задумывались: можно ли вырастить настоящее дерево из косточки только что съеденной сочной вишни. Краткий ответ - да, это вполне реально. Однако профессиональные садоводы избегают этого метода.

Главред разобрался, почему домашняя вишня из семечка может разочаровать и как все-таки провести этот ботанический эксперимент в домашних условиях.

Генетическая лотерея: почему результат может вас удивить

Главная причина, по которой опытные агрономы не сажают косточки, - это полная утрата "родительских" свойств. Как объясняет профессор садоводства из Корнельского университета Марвин Приттс, выращенное из семян дерево почти никогда не повторяет вкус или размер материнской ягоды, пишет издание Martha Stewart.

"Когда вы берете косточку для проращивания, вы не знаете, какое именно дерево было донором пыльцы. Даже если растение самоопыляемое, его потомок все равно не будет генетическим клоном", - отмечает профессор Приттс.

Более того, в мире плодовых культур генетика часто "подводит": качество плодов нового дерева обычно значительно хуже оригинала. Чтобы понять масштабы: селекционерам иногда приходится проверять более 10 000 сеянцев, чтобы найти хотя бы один, который по характеристикам превзойдет своих "родителей".

Именно поэтому в промышленном садоводстве деревья клонируют (размножают вегетативно), а не сеют.

Инструкция для энтузиастов: как прорастить косточку вишни

Если вас не пугает генетический азарт и вы хотите попробовать ради интереса, генеральный директор Hood River Cherry Company Джаред Гидли рекомендует следовать четкому алгоритму.

Шаг 1: Подготовка и обман природы (стратификация)

Тщательно очистите косточку от остатков мякоти и высушите её.

Положите её в полиэтиленовый пакет вместе с влажным бумажным полотенцем.

Поместите пакет в холодильник на 10–12 недель. Эта процедура имитирует зиму и запускает внутренние процессы роста.

Шаг 2: Посадка в горшок

После "зимовки" посадите косточку в небольшой горшок с рыхлой, хорошо дренированной почвой на глубину около 2,5 см. Поставьте горшок на солнечный подоконник. Почва должна быть влажной, но не превращаться в болото. Имейте в виду, что первые ростки могут появиться как через несколько недель, так и через несколько месяцев.

Пересадка в открытый грунт: правила адаптации

Когда ваш сеянец вытянется как минимум на 30 сантиметров, а ночные заморозки окончательно пройдут, его можно пересаживать в сад.

Закаливание: не высаживайте растение сразу. В течение 1–2 недель выносите горшок на улицу, ежедневно увеличивая время пребывания на свежем воздухе.

не высаживайте растение сразу. В течение 1–2 недель выносите горшок на улицу, ежедневно увеличивая время пребывания на свежем воздухе. Местоположение: выберите место, где солнце светит прямо от 6 до 8 часов в сутки.

выберите место, где солнце светит прямо от 6 до 8 часов в сутки. Заключительный этап: после посадки обильно полейте саженец и замульчируйте землю вокруг ствола древесной щепой или измельчённой корой - это сохранит влагу.

Лайфхак напоследок

Не берите косточки от вишен из супермаркета. Чаще всего такие плоды транспортируются в охлажденном виде или обрабатываются для длительного хранения, что убивает жизнеспособность семян.

Лучший вариант - купить свежие местные вишни на фермерском рынке. Они уже адаптированы к вашему климату, поэтому шансы на успех будут значительно выше.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница проекта, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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