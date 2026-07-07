Одна простая обработка спасет капусту: как избавиться от белокрылки без химии

Белокрылка способна за короткое время нанести капусте серьезный ущерб.

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Как обработать капусту от белокрылки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, shutterstock

Вы узнаете:

Как распознать белокрылку на капусте

Чем обработать капусту от белокрылки

Чего боится белокрылка

Белокрылка - один из самых распространенных и в то же время самых опасных вредителей капусты. Она быстро размножается, особенно в теплую сухую погоду, и может существенно ослабить растения.

Главред расскажет, как спасти урожай капусты без использования химических препаратов.

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Как распознать белокрылку

Этого вредителя легко узнать: если прикоснуться к листьям, с нижней стороны взлетают мелкие белые насекомые. Именно там они откладывают яйца, из которых появляются личинки. Личинки высасывают сок из растения, из-за чего листья желтеют, слабеют и могут увядать. Дополнительной проблемой становится липкий налет, на котором развивается сажистый грибок, что еще больше вредит капусте.

Чем обработать капусту от белокрылки

Одним из самых простых и безопасных способов борьбы является чесночный настой. Его резкий запах отпугивает белокрылку и других мелких вредителей. Для приготовления понадобится 200 граммов очищенного чеснока и 10 литров теплой воды.

Измельчённый чеснок залейте водой и оставьте настаиваться на сутки. Затем жидкость следует процедить, после чего её можно использовать. Важно хорошо смачивать нижнюю сторону листьев, ведь именно там сосредоточены насекомые, их яйца и личинки.

Когда лучше проводить обработку

Наиболее эффективно опрыскивать капусту рано утром или вечером, когда солнце не так активно. Если белокрылок уже много, может потребоваться несколько обработок подряд, чтобы остановить распространение вредителя.

Рекомендуем повторять обработку каждые 5–7 дней, а после сильного дождя - снова, чтобы восстановить защиту.

Что любит и чего не любит капуста / Инфографика: Главред

Уход за грядкой для профилактики

Чесночный настой будет более эффективен, если сочетать его с правильным уходом за посадками:

Не загущать посадки капусты, чтобы насекомым было сложнее прятаться и размножаться;

Регулярно удалять сорняки, создающие благоприятные условия для вредителей

убирать пожелтевшие или сильно поврежденные листья, чтобы не оставлять насекомым места для развития;

Разрыхлять почву после полива, улучшая её состояние и уменьшая влажные участки, где могут прятаться личинки.

Смотрите видео о том, как избавиться от белокрылки на капусте без химии:

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