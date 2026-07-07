Жара больше не помешает спать: простой трюк гарантирует ночную прохладу

Специалисты по сну рекомендуют простой прием, который помогает почувствовать прохладу перед отдыхом.

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Как быстро охладить комнату в жару / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Можно снять наволочку и оставить в морозилке перед сном

Еще один похожий способ связан с охлаждением носков

В жаркие летние ночи многим сложно уснуть, поскольку организму труднее естественным образом снизить температуру тела.

Именно этот процесс играет важную роль при засыпании, поэтому высокая температура воздуха нередко становится причиной беспокойного сна и частых пробуждений, пишет Express.

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Специалисты по сну рекомендуют простой прием, который помогает почувствовать прохладу перед отдыхом. Для этого достаточно снять наволочку, положить ее в герметичный пакет и оставить в морозильной камере примерно на 20 минут. После этого охлажденную ткань можно снова надеть на подушку. Поскольку голова и шея активно участвуют в теплообмене, ощущение прохлады может сделать засыпание более комфортным.

Еще один похожий способ связан с охлаждением носков. Эксперты советуют заранее положить чистую пару в холодильник или морозильную камеру на непродолжительное время. Благодаря тому, что в области стоп расположено большое количество кровеносных сосудов близко к поверхности кожи, легкое охлаждение этой зоны помогает организму быстрее отдавать лишнее тепло и легче переносить духоту.

При этом специалисты предупреждают, что не все популярные советы из интернета действительно полезны. Например, очень холодный душ непосредственно перед сном не всегда приносит желаемый результат. После резкого охлаждения организм может начать удерживать тепло, из-за чего спустя некоторое время человеку снова становится жарко. Более удачным вариантом считается теплый душ, после которого тело постепенно остывает естественным образом.

Также не рекомендуется держать окна широко открытыми в самые жаркие часы дня. В это время горячий воздух лишь сильнее нагревает помещение. Проветривать комнату лучше ранним утром или поздним вечером, когда температура на улице становится ниже.

Смотрите видео - спасение в жаркие дни:

Семейный врач Мария Витковская во время эфира телеканала 1+1 порекомендовала в жаркие дни закрывать окна плотными шторами, чтобы предотвратить перегрев помещения. По ее словам, такой способ помогает значительно уменьшить количество солнечного света, попадающего в комнату, и тем самым сдерживает повышение температуры внутри.

"Они действительно работают на все 100%, потому что именно солнечные лучи нагревают комнату, вызывая сильный жар", - подчеркнула Витковская.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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