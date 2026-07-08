Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин собственными руками готовит бунт элит: что может стать последней каплей

Мария Николишин
8 июля 2026, 09:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Политолог объяснила, почему арест Ильи Трабера способен стать катализатором мятежа среди российских элит.
Путин собственными руками готовит бунт элит: что может стать последней каплей
Восстание против Путина в России / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Главное из заявления Курносовой:

  • Путин сам провоцирует бунт среди элит РФ
  • Арест Трабера - сигнал опасности для окружения диктатора

Диктатор Владимир Путин собственноручно провоцирует мятеж среди российской элиты. В частности, толчком к этому стало задержание человека, который лучше всех знает о том, как он зарабатывал свои первые деньги в Петербурге. Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

"Путин делает все, чтобы бунт элит состоялся. Он готовит такой бунт собственными руками", - подчеркнула она.

видео дня

Что означает арест Трабера

Эксперт упомянула о задержании бизнесмена Ильи Трабера, который стоял у истоков самого Путина как политического деятеля, знающего все о 90-х годах и о том, как Путин зарабатывал свои первые деньги в Петербурге.

Она подчеркнула, что мужчину выманили из Латвии на Петербургский экономический форум, а сразу после его завершения взяли под стражу.

По ее словам, такая операция не могла состояться без личного согласия главы Кремля.

"Такой арест без согласия Путина невозможен. И арестовать его приехал из Москвы лично первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев", - подчеркнула Курносова.

Аналитик убеждена, что этот шаг является прямым сигналом для остальных приближенных к диктатору людей.

"Все это свидетельствует о том, что шатки основы. Видимо, Путин считает, что ему не нужны люди, которые слишком хорошо его знают. Когда диктатор начинает разрывать старые связи, это сигнал для остальных представителей элиты: никто не защищен и никто не находится в безопасности", - сказала она.

Почему элитам выгоднее рискнуть, чем молчать

Курносова добавляет, что страх перед собственной судьбой способен объединить даже тех представителей окружения Путина, которые до сих пор избегали открытого заговора.

"Именно в такой ситуации действительно может начать назревать заговор элит. Ведь они начинают понимать, что их в любом случае либо посадят, либо убьют. Мы не знаем, сколько осталось Траберу, если он находится в больнице. В такой ситуации лучше рискнуть, чем закончить, как Пригожин", - убеждена она.

Кроме того, по ее мнению, именно задержание Трабера может стать решающим толчком к действиям.

"На мой взгляд, такой "последней каплей" может стать именно арест Ильи Трабера. Сейчас представители элиты должны преодолеть внутренний страх и недоверие друг к другу и начать договариваться ради собственного спасения", - говорит эксперт.

Она отметила, что внутри путинского окружения давно существует разделение на два лагеря - одни ориентируются на Китай, под влияние которого Кремль уже фактически поставил страну, другие до сих пор тяготеют к Западу.

"Многие хотели бы восстановления отношений с Западом, но это неизбежно потребует и прекращения войны с Украиной, и внутренних перемен в самой России. Это и есть та точка раскола, на которой элиты могут начать раскалываться прямо сейчас", - подытожила Курносова.

Смотрите видео, в котором Ольга Курносова рассказала о расколе путинской элиты, бунте российских военных и революционных сценариях, которые могут ожидать Россию:

Лояльность к Путину снижается

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский отметил, что уровень лояльности к Путину действительно снижается из-за того, что Путин не хочет заканчивать войну.

По его словам, эта тенденция может носить долгосрочный характер, поскольку война и в дальнейшем может еще долго не заканчиваться.

"Россияне перестают верить в то, что война наконец-то может закончиться. А раз они перестают в это верить, они начинают не доверять - как это звучит в языке социологических опросов - и на самом деле быть недовольными Путиным. Потому что они понимают: это лично его заслуга, что этого не происходит. Он тот стопор, который не позволяет закончить войну", - подчеркнул он.

Вероятность бунта в РФ - что известно

Как сообщал Главред, Иван Преображенский заявлял, что Путин еще не стал настолько альтернативным, чтобы российские элиты серьезно начали задумываться о преемнике.

Данные Института изучения войны свидетельствуют о том, что Кремль приступил к непубличной подготовке к замене руководителей сразу трех стратегически важных регионов России - Белгородской, Брянской областей и Республики Дагестан.

Экономист, политик, экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов говорил, что не исключено, что россияне будут становиться смелее и все чаще называть имя Путина. Если власть ослабнет и не сможет подавить все это в зародыше, процесс приобретет массовый характер.

Читайте также:

О персоне: Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961 года, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического толка, выдающийся деятель антипутинской оппозиции. В 1990–1993 годах - депутат Ленинградского совета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор "Маршей несогласных" и массовых протестных акций 2011–2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России Владимир Путин Ольга Курносова
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Азовском море поражены девять танкеров РФ: "Мадяр" рассказал об охоте СБС

В Азовском море поражены девять танкеров РФ: "Мадяр" рассказал об охоте СБС

10:24Война
Уже не та, что в 2022 году: Forbes объяснил, почему армия РФ стала значительно опаснее

Уже не та, что в 2022 году: Forbes объяснил, почему армия РФ стала значительно опаснее

09:55Война
Несколько очагов огня на НПЗ: дроны взорвали топ-завод РФ за 1100 км

Несколько очагов огня на НПЗ: дроны взорвали топ-завод РФ за 1100 км

09:43Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

Китайский гороскоп на завтра, 8 июля: Тиграм - знакомства, Кроликам - помощь

Китайский гороскоп на завтра, 8 июля: Тиграм - знакомства, Кроликам - помощь

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Девам — споры, Водолеям — радость

Гороскоп на сегодня, 8 июля: Девам — споры, Водолеям — радость

Самый важный день июля: каким знакам откроются новые возможности

Самый важный день июля: каким знакам откроются новые возможности

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

Последние новости

10:02

Наряд за космическую цену: внучка Ротару произвела фурор на Неделе моды в Париже

09:55

Уже не та, что в 2022 году: Forbes объяснил, почему армия РФ стала значительно опаснее

09:43

Несколько очагов огня на НПЗ: дроны взорвали топ-завод РФ за 1100 км

09:12

Путин собственными руками готовит бунт элит: что может стать последней каплейВидео

08:36

Гороскоп на завтра, 9 июля: Тельцам — благосклонность, Львам — сюрприз

Когда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке РоссииКогда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке России
08:10

Точка невозврата для Путина наступит осенью: Андрусив о крахе Кремлямнение

07:53

Ракетный удар по Киеву: зафиксированы пожары, есть погибшая и раненыеФото

06:43

Дроны атаковали военные объекты РФ: на НПЗ и аэродроме вспыхнули пожарыВидео

05:49

Что нужно сделать с малиной в июле, чтобы ягоды были огромными и сладкимиВидео

Реклама
05:11

Роковая ошибка для двигателя: водителям рассказали, как правильно глушить авто в жару

04:41

Три знака зодиака поймают безумный успех и везение - назван счастливый день

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины в спальне за 21 с

03:44

Почему младенцам дома не нужно надевать шапочку — ответ специалиста

03:11

Яичница получится нежной, как в ресторане: что нужно добавить перед жаркой

02:19

Угроза ядерного удара РФ по Украине: появился неожиданный прогнозВидео

01:02

В Киеве прогремела серия взрывов: что известно о раненых и "прилетах"

00:20

Серия мощных ударов: ВСУ уничтожили операторов БПЛА, артиллерию и важные цели РФ

07 июля, вторник
23:55

Одна простая обработка спасет капусту: как избавиться от белокрылки без химии

23:39

Пугачева "продала" элитную квартиру за 1 доллар: кто купил

23:19

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

Реклама
23:15

Жара больше не помешает спать: простой трюк гарантирует ночную прохладуВидео

22:32

Россия может открыть новый фронт: в ГПСУ предупредили об угрозе для одной области

22:29

Инсульт в 29 лет: украинская блогерша рассказала, что случилось

22:16

РФ выбрала новые цели: Жданов назвал, какие области под угрозой обстрела

22:06

Какая порода кошек самая умная: ответ экспертов удивит многихВидео

22:05

Урожай будет рекордным: чем обязательно подкормить кабачки и баклажаны в июле

21:36

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых закончатся тяжелые времена

21:15

РФ ударила по Одессе баллистикой с кассетной боевой частью: количество жертв растет

21:14

Секрет пышного цветения лаванды: раскрыта главная хитрость опытных садоводов

20:58

Главные приметы 8 июля: как один колосок за поясом спасет здоровье

20:40

За три года НАБУ не выдвинуло ни одного подозрения своим попавшимся на коррупции работникам, – ТСК ВРУ

20:18

Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

20:05

Зеленский сделал неожиданное признание перед встречей с Трампом: что сказал

19:58

Эрцгерцог из Европы отказался от семейного наследства ради Украины — что известноВидео

19:23

Мухи будут облетать дом стороной: домашний способ работает без химии и спреевВидео

19:22

Не только Крым: названы три фактора, которые могут свергнуть режим ПутинаВидео

19:10

Копытько: как удары по НПЗ обрушили экспортную нефтепереработку Россиимнение

19:06

Крупнейший НПЗ России остановился после атаки Украины: в Reuters раскрыли последствия

18:45

Одна ошибка во дворе притягивает змей: как отпугнуть пресмыкающихся без химии

18:41

Когда ждать нового массированного обстрела РФ: Коваленко раскрыл сроки

Реклама
18:37

Женщина открыла 50-летнюю банку консервы: находка внутри удивила

18:26

Россию снова допустили к международному спорту: детали скандального решения МОК

18:04

Уничтожено более тысячи единиц техники РФ: в Минобороны показали кадры операции "Ашан"Видео

18:03

Мужчина заплатил за пустую землю, но по ошибке купил целую улицуВидео

17:57

Сможет ли РФ захватить Донбасс до конца 2027 года: в НАТО оценили шансы Кремля

17:37

Тля на смородине исчезнет раз и навсегда: чем опрыскать кусты

17:25

Короля довели до предела: что сделал принц Гарри

17:14

На фото 1917 года заметили "человека из будущего": что его выдалоВидео

17:13

Чем подкормить помидоры в июле: секрет обильного урожая до самой осениВидео

17:02

Словари массово "зачищали": какие роскошные украинские слова запретил СССРВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять