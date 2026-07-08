Путин собственными руками готовит бунт элит: что может стать последней каплей

Политолог объяснила, почему арест Ильи Трабера способен стать катализатором мятежа среди российских элит.

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Восстание против Путина в России / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Главное из заявления Курносовой:

Путин сам провоцирует бунт среди элит РФ

Арест Трабера - сигнал опасности для окружения диктатора

Диктатор Владимир Путин собственноручно провоцирует мятеж среди российской элиты. В частности, толчком к этому стало задержание человека, который лучше всех знает о том, как он зарабатывал свои первые деньги в Петербурге. Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

"Путин делает все, чтобы бунт элит состоялся. Он готовит такой бунт собственными руками", - подчеркнула она. видео дня

Что означает арест Трабера

Эксперт упомянула о задержании бизнесмена Ильи Трабера, который стоял у истоков самого Путина как политического деятеля, знающего все о 90-х годах и о том, как Путин зарабатывал свои первые деньги в Петербурге.

Она подчеркнула, что мужчину выманили из Латвии на Петербургский экономический форум, а сразу после его завершения взяли под стражу.

По ее словам, такая операция не могла состояться без личного согласия главы Кремля.

"Такой арест без согласия Путина невозможен. И арестовать его приехал из Москвы лично первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев", - подчеркнула Курносова.

Аналитик убеждена, что этот шаг является прямым сигналом для остальных приближенных к диктатору людей.

"Все это свидетельствует о том, что шатки основы. Видимо, Путин считает, что ему не нужны люди, которые слишком хорошо его знают. Когда диктатор начинает разрывать старые связи, это сигнал для остальных представителей элиты: никто не защищен и никто не находится в безопасности", - сказала она.

Почему элитам выгоднее рискнуть, чем молчать

Курносова добавляет, что страх перед собственной судьбой способен объединить даже тех представителей окружения Путина, которые до сих пор избегали открытого заговора.

"Именно в такой ситуации действительно может начать назревать заговор элит. Ведь они начинают понимать, что их в любом случае либо посадят, либо убьют. Мы не знаем, сколько осталось Траберу, если он находится в больнице. В такой ситуации лучше рискнуть, чем закончить, как Пригожин", - убеждена она.

Кроме того, по ее мнению, именно задержание Трабера может стать решающим толчком к действиям.

"На мой взгляд, такой "последней каплей" может стать именно арест Ильи Трабера. Сейчас представители элиты должны преодолеть внутренний страх и недоверие друг к другу и начать договариваться ради собственного спасения", - говорит эксперт.

Она отметила, что внутри путинского окружения давно существует разделение на два лагеря - одни ориентируются на Китай, под влияние которого Кремль уже фактически поставил страну, другие до сих пор тяготеют к Западу.

"Многие хотели бы восстановления отношений с Западом, но это неизбежно потребует и прекращения войны с Украиной, и внутренних перемен в самой России. Это и есть та точка раскола, на которой элиты могут начать раскалываться прямо сейчас", - подытожила Курносова.

Смотрите видео, в котором Ольга Курносова рассказала о расколе путинской элиты, бунте российских военных и революционных сценариях, которые могут ожидать Россию:

Лояльность к Путину снижается

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский отметил, что уровень лояльности к Путину действительно снижается из-за того, что Путин не хочет заканчивать войну.

По его словам, эта тенденция может носить долгосрочный характер, поскольку война и в дальнейшем может еще долго не заканчиваться.

"Россияне перестают верить в то, что война наконец-то может закончиться. А раз они перестают в это верить, они начинают не доверять - как это звучит в языке социологических опросов - и на самом деле быть недовольными Путиным. Потому что они понимают: это лично его заслуга, что этого не происходит. Он тот стопор, который не позволяет закончить войну", - подчеркнул он.

Вероятность бунта в РФ - что известно

Как сообщал Главред, Иван Преображенский заявлял, что Путин еще не стал настолько альтернативным, чтобы российские элиты серьезно начали задумываться о преемнике.

Данные Института изучения войны свидетельствуют о том, что Кремль приступил к непубличной подготовке к замене руководителей сразу трех стратегически важных регионов России - Белгородской, Брянской областей и Республики Дагестан.

Экономист, политик, экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов говорил, что не исключено, что россияне будут становиться смелее и все чаще называть имя Путина. Если власть ослабнет и не сможет подавить все это в зародыше, процесс приобретет массовый характер.

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О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961 года, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического толка, выдающийся деятель антипутинской оппозиции. В 1990–1993 годах - депутат Ленинградского совета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор "Маршей несогласных" и массовых протестных акций 2011–2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

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