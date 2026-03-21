Кот вернулся к семье спустя 5 лет: нашли там, где никто не искал

Константин Пономарев
21 марта 2026, 12:41
Животное, исчезнувшее в 2021 году, неожиданно нашлось спустя годы. Его нашли в подвале чужого дома, а микрочип помог вернуть питомца владельцам.
Кот неожиданно вернулся к семье спустя 5 лет / Коллаж Главред, фото: CBS News

Семья из штата Мэриленд (США) пережила редкое и трогательное воссоединение. Их кот, пропавший несколько лет назад, внезапно нашелся в подвале незнакомого человека.

Питомца по кличке Артемис потеряли еще в сентябре 2021 года. Кот свободно гулял на улице и однажды просто не вернулся домой. Хозяева, Мелисса и Брук Гарси, искали его, обходили окрестности, развешивали объявления, но поиски не дали результатов. Со временем надежда почти исчезла. Об этом пишет CBS News.

Неожиданная находка спустя годы

Спустя несколько лет в местное общество защиты животных обратилась женщина, которая обнаружила коnf в своем недостроенном подвале. Животное выглядело ухоженным, но явно не принадлежало ей. Сотрудники приюта решили проверить питомца на наличие микрочипа и именно это стало ключом к разгадке.

Пропавшего кота нашли в недостроенном подвале
Пропавшего кота нашли в недостроенном подвале / Фото: CBS News

Сканирование подтвердило, что найденный кот является тем самым Артемисом, пропавшим несколько лет назад.

Эмоциональное воссоединение

Когда семье сообщили новость, сначала было сложно осознать происходящее. По словам Брук Гарси, она не сразу смогла поверить своим глазам, увидев любимого питомца спустя столько времени.

Американка призналась, что кот выглядела почти так же, как в день исчезновения.

Их момент встречи стал по-настоящему эмоциональным и долгожданным.

В видео показано трогательное воссоединение семьи с любимым котом спустя годы:

Об источнике: CBS News

CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
