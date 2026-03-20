Притворился раненым: хитрый трюк кота ради угощения рассмешил хозяйку

Кот притворился раненым, чтобы выпросить попкорн у хозяйки, и мгновенно "выздоровел" после угощения. Забавный трюк рассмешил зрителей

хитрый трюк кота ради угощения рассмешил людей

Видео с котом по кличке Уинстон неожиданно стало вирусным и собрало миллионы просмотров. На кадрах питомец сидит рядом с хозяйкой и демонстративно не открывает один глаз, будто испытывает боль.

Однако дальше зрителей ждал неожиданный поворот. Как только девушка по имени Мэри бросила ему попкорн, "больной" глаз мгновенно открылся. Девушка поделилась хитрым трюком своего любимчика в TikTok.

Оказалось, что кот лишь притворялся, чтобы выпросить любимое лакомство. Этот момент вызвал бурную реакцию, пользователи называли происходящее "медицинским чудом" и "самым убедительным спектаклем".

Хитрый план ради угощения

По словам хозяйки, сразу после "представления" кот чувствовал себя уже прекрасно. В комментариях девушка пошутила, что ветеринар якобы подтвердил "диагноз" по нехватке попкорна.

Кот по кличке Уинстон придумал хитрый план / Фото: tiktok.com/@rosiee_mj

Пользователи быстро подхватили шутку. Многие отмечали, что кот выглядел невероятно убедительно, а некоторые признались, что сами бы поверили, увидев такой трюк.

"Он чувствует голод в своих глазах", "Это так убедительно", "Это медицинское чудо. Он вылечился", - писали пользователи.

Можно ли кошкам попкорн

Издание Newsweek отмечает, несмотря на забавную историю, специалисты предупреждают, что попкорн является не лучшим выбором для кошек. Он не приносит пользы и считается источником пустых калорий. Кошки всегда были хищниками, и их организм лучше усваивает животный белок, а не углеводы.

Обычный попкорн без добавок в небольших количествах не считается токсичным, но добавки вроде соли, масла, карамели или шоколада могут быть опасны. Особенно вреден шоколад, который токсичен для кошек.

Смотрите в видео, как кот по кличке Уинстон пытается выпросить угощение:

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

