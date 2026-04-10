На Ровенщине ожидается непогода: чем удивит погода на Пасху и когда придет тепло

Главное:
- Какая погода будет в Ровно и области на выходных
- Какую погоду ожидать на Пасху в Ровенской области
- Когда в Ровенскую область придет потепление
Ровенская область встретит выходные прохладной погодой с ночными заморозками, а уже с понедельника дневная температура постепенно пойдет вверх.
Как сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии, погода в течение 11-13 апреля будет оставаться под влиянием северных воздушных масс, которые принесут переменную облачность и кратковременные дожди.
Погода 11 апреля
В субботу, 11 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, днем возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер будет держаться в пределах 5-10 м/с. Температура ночью снизится до 0-3° с заморозками, днем составит 6-11° тепла. Атмосферное давление останется стабильным.
Погода 12 апреля
В воскресенье, 12 апреля, синоптическая картина почти не изменится: переменная облачность, без существенных осадков ночью и кратковременный дождь днем. Заморозки ночью сохранятся, а дневная температура будет колебаться в пределах 6-11° тепла. Атмосферное давление начнет медленно расти.
Погода 13 апреля
В понедельник, 13 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь днем. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью ожидаются заморозки 0-3°, однако днем станет теплее, столбики термометров покажут 9-14° тепла. Атмосферное давление продолжит слабый рост.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, выходные в Днепре обещают переменчивую весеннюю погоду. Суббота принесет облака, мелкий дождь и прохладную влажность, тогда как воскресенье порадует легким потеплением и относительной сухостью.
Погода в Украине на выходных, 11 и 12 апреля, будет прохладной, местами с небольшими дождями, облачным небом и слабым ветром.
В Черкасской области пик пасхального похолодания с заморозками еще впереди, однако уже на следующей неделе ожидается постепенное потепление.
Читайте также:
- Заморозки и дожди: какая погода будет в Харькове на выходных
- Холода отступят: когда в Украину придет потепление
- Снижение температуры и снег: погода в Тернополе на Пасху удивит
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред