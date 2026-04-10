Холода будут отступать: когда в Украину придет потепление

Погода в Украине на выходных, 11-12 апреля, будет прохладной. Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда наступит потепление.
"Ближайшие апрельские выходные будут скорее мартовскими. Разве что роскошный грустноватый цвет на деревьях и кустах все же покажет язык (или фигу) снегу, дождю и холоду", — пишет Диденко.
В Украине в субботу днем температура воздуха повысится до 6-11 градусов тепла. Ночью ожидаются заморозки. В воскресенье на востоке будет теплее всего. Там температура воздуха повысится до 12-15 градусов тепла.
"Повсюду будет преобладать влажная воздушная масса, временами дожди, на севере и западе местами с мокрым снегом", — говорится в сообщении.
В Киеве 11-12 апреля будет холодно и влажно. В эти дни ожидаются периодические дожди.
"В субботу +5+7 градусов, в воскресенье +8+10 градусов", — говорится в сообщении.
Наталья Диденко отметила, что с понедельника, 13 апреля, в Украину придет потепление.
Как сообщал Главред, выходные в Днепре обещают переменчивую весеннюю погоду. Суббота принесет облака, мелкий дождь и прохладную влажность, тогда как воскресенье порадует легким потеплением и относительной сухостью.
В Украине на выходных, 11 и 12 апреля, будет прохладной, местами с небольшими дождями, облачным небом и слабым ветром.
В Черкасской области пик пасхального похолодания с заморозками еще впереди, однако уже на следующей неделе ожидается постепенное потепление.
Читайте также:
- Температура пойдет вверх, но есть нюанс: что приготовила погода для Днепра на Пасху
- Снег, туман и -2 градуса: какая будет погода в Украине на Пасху
- Заморозки и дожди: какая погода будет в Харькове на выходных
О персонаже: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
