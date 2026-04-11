Россияне ударили по жилым домам в Одессе: поврежден детский сад, есть погибшие

Кратко:
- Россияне атаковали Одессу беспилотниками
- Повреждения получила гражданская инфраструктура
- В результате попадания в жилой сектор погибли два человека
В ночь на 11 апреля российские оккупанты атаковали Одессу беспилотниками. Зафиксировано попадание в частные жилые дома, начались пожары. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Он подчеркнул, что в результате попадания в жилой сектор погибли два человека. Еще двое пострадавших в настоящее время находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь.
"Существенные повреждения получила гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада. В домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Повреждены заведения общественного питания. Под ударом также оказались объекты инфраструктуры", — добавил Лысак.
По его словам, с ночи на всех локациях работают коммунальные службы. Специалисты закрывают поврежденные окна, латают кровли и расчищают территории от обломков и остатков.
Российские удары — последние новости
Как сообщал Главред, поздно вечером в пятницу, 10 апреля, оккупационные войска РФ цинично атаковали Сумы дронами-камикадзе. Российский дрон попал в многоэтажку. В результате попадания пламя охватило практически весь дом.
Утром 10 апреля в Конотопе Сумской области во время атаки российских дронов раздались взрывы. Мэр города Артем Семенихин сообщал о "прилете" и пожаре в административном здании и жилом доме.
В ночь на 8 апреля российская оккупационная армия атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала гражданская и портовая инфраструктура.
О личности: Сергей Лысак
Сергей Петрович Лысак — украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года — председатель Днепропетровской ОГА. С 15 октября 2025 года — начальник Одесской городской военной администрации.
