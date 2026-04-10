Буданов заявил о скором окончании войны: в Кремле ему ответили

Ранее участники переговоров занимали жесткие, "максималистские" позиции, однако сейчас постепенно движутся к поиску компромисса.

Что сказал Кирилл Буданов:

Москва заинтересована в завершении войны

Стороны уже лучше понимают границы возможных договоренностей

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в переговорах с Россией наблюдается определенный прогресс, и достижение мирного соглашения может не занять много времени. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

По его словам, Москва также заинтересована в завершении войны. Буданов отметил, что стороны уже осознают необходимость окончания конфликта, о чём свидетельствует сам факт продолжающихся переговоров.

"Они все понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени", - сказал он.

Он подчеркнул, что ранее участники диалога занимали жесткие, "максималистские" позиции, однако сейчас постепенно движутся к поиску компромисса. При этом переговоры проходят при посредничестве США.

Буданов также указал на экономический фактор, который, по его мнению, подталкивает Россию к договорённостям. Он отметил, что война требует значительных финансовых затрат, которые исчисляются триллионами.

В то же время он не стал уточнять, каким может быть компромисс по территориальному вопросу, который остаётся самым сложным в переговорном процессе. По его словам, окончательных решений пока нет, однако стороны уже лучше понимают границы возможных договоренностей.

В Кремле, однако, не разделяют столь оптимистичной оценки. Как сообщают источники Bloomberg, близкие к российской власти, реального прогресса в переговорах практически нет, а обсуждение зашло в тупик, в частности из-за вопроса гарантий безопасности для Украины.

Собеседники издания также отмечают, что для урегулирования конфликта потребуется более широкое соглашение с участием не только Москвы и Киева, но и западных стран. При этом среди союзников Украины пока нет единого видения финального исхода войны.

По словам одного из источников, главным результатом переговоров на данный момент стало лишь обозначение позиций, которые остаются неприемлемыми для противоположной стороны.

Напомним, как ранее сообщал Главред, цель России в войне против Украины не ограничивается лишь захватом территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

В то же время утверждения России о якобы полном контроле над Луганской областью являются преувеличенными. По данным аналитиков Института изучения войны, украинские военные продолжают удерживать позиции, в частности в районах Надежды и Новоегоровки.

Эту информацию подтверждает и Третий армейский корпус, который опровергает полный захват области и сообщает, что украинские подразделения до сих пор контролируют отдельные рубежи в Луганской области.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

