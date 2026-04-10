Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Буданов заявил о скором окончании войны: в Кремле ему ответили

Виталий Кирсанов
10 апреля 2026, 16:11
Ранее участники переговоров занимали жесткие, "максималистские" позиции, однако сейчас постепенно движутся к поиску компромисса.
Что сказал Кирилл Буданов:

  • Москва заинтересована в завершении войны
  • Стороны уже лучше понимают границы возможных договоренностей

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в переговорах с Россией наблюдается определенный прогресс, и достижение мирного соглашения может не занять много времени. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

По его словам, Москва также заинтересована в завершении войны. Буданов отметил, что стороны уже осознают необходимость окончания конфликта, о чём свидетельствует сам факт продолжающихся переговоров.

видео дня

"Они все понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени", - сказал он.

Он подчеркнул, что ранее участники диалога занимали жесткие, "максималистские" позиции, однако сейчас постепенно движутся к поиску компромисса. При этом переговоры проходят при посредничестве США.

Буданов также указал на экономический фактор, который, по его мнению, подталкивает Россию к договорённостям. Он отметил, что война требует значительных финансовых затрат, которые исчисляются триллионами.

В то же время он не стал уточнять, каким может быть компромисс по территориальному вопросу, который остаётся самым сложным в переговорном процессе. По его словам, окончательных решений пока нет, однако стороны уже лучше понимают границы возможных договоренностей.

В Кремле, однако, не разделяют столь оптимистичной оценки. Как сообщают источники Bloomberg, близкие к российской власти, реального прогресса в переговорах практически нет, а обсуждение зашло в тупик, в частности из-за вопроса гарантий безопасности для Украины.

Собеседники издания также отмечают, что для урегулирования конфликта потребуется более широкое соглашение с участием не только Москвы и Киева, но и западных стран. При этом среди союзников Украины пока нет единого видения финального исхода войны.

По словам одного из источников, главным результатом переговоров на данный момент стало лишь обозначение позиций, которые остаются неприемлемыми для противоположной стороны.

Война РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, цель России в войне против Украины не ограничивается лишь захватом территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

В то же время утверждения России о якобы полном контроле над Луганской областью являются преувеличенными. По данным аналитиков Института изучения войны, украинские военные продолжают удерживать позиции, в частности в районах Надежды и Новоегоровки.

Эту информацию подтверждает и Третий армейский корпус, который опровергает полный захват области и сообщает, что украинские подразделения до сих пор контролируют отдельные рубежи в Луганской области.

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины Кирилл Буданов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять