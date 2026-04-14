Суперкомпьютер NASA назвал дату конца жизни на Земле: сколько осталось

Новый прогноз NASA показывает, когда Земля станет непригодной для жизни. Причиной станет усиление солнечного излучения и исчезновение кислорода.

Стало известно когда исчезнет жизнь на планете

Человечество привыкло бояться катастроф ближайшего будущего (от климатических кризисов до ядерных угроз). Однако расчеты суперкомпьютера NASA показывают куда более масштабную и неизбежную перспективу. Согласно результатам исследования у жизни на Земле есть срок, и он уже определен.

Ранее считалось, что планета останется пригодной для жизни еще около пяти миллиардов лет, до тех пор, пока Солнце не превратится в красного гиганта и не поглотит Землю. Но новые научные модели показывают, что все может закончиться гораздо раньше. Об этом пишет Lad Bible.

Когда Земля станет непригодной для жизни

Согласно результатам исследования, основанного на сотнях тысяч симуляций, жизнь на планете исчезнет примерно через 1 миллиард лет. Суперкомпьютер смоделировал более 400 тысяч сценариев, учитывая изменения в атмосфере и эволюцию Солнца.

Главной причиной стало постепенное усиление солнечного излучения. Со временем температура на Земле будет расти, океаны начнут испаряться, а уровень кислорода падать.

Исчезнет даже самая простая жизнь

Ученые считают, что в далеком будущем планета столкнется с цепной реакцией изменений: океаны полностью испарятся, атмосфера станет значительно тоньше, кислород практически исчезнет, а температура поверхности достигнет критических значений.

Новейший суперкомпьютер НАСА "Афина" / Фото: NASA

В таких условиях не смогут выжить даже самые устойчивые микроорганизмы. Биосфера Земли фактически прекратит существование.

Что это значит для человечества

Несмотря на то, что расчеты указывают на крайне отдаленную дату, ученые подчеркивают, что люди не смогут просуществовать так долго. Уже задолго до этого изменения климата, ухудшение качества воздуха и снижение уровня кислорода сделают планету непригодной для жизни человека.

При этом некоторые признаки этих процессов, пусть и в начальной стадии, наблюдаются уже сейчас (от роста глобальной температуры до изменений в составе атмосферы).

Ранее Главред писал о том, что 10-летняя девочка написала в NASA с просьбой вернуть Плутону статус планеты. Рукописное письмо школьницы из США неожиданно стало вирусным и привлекло внимание даже руководства космического агентства.

Также сообщалось о том, что в NASA назвали дату возможного столкновения астероида с Землей. По оценкам, его ширина составляет 60 метров, что примерно равно половине длины футбольного поля.

Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

