Учёные NASA ошеломили открытием: на Марсе обнаружена гигантская "паучья сеть"

Алексей Тесля
12 апреля 2026, 01:30
Раскрыта загадка Марса / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Sttefan, Pixabay/PIRO4D

Марсоход Curiosity обнаружил на склонах горы Шарп необычные "паутинные" скалы, ранее не фиксировавшиеся камерами.

Эти структуры указывают, что подземные воды на Марсе могли существовать дольше, чем считалось, пишет Daily Galaxy.

Хребты высотой 1–2 метра образовались, когда вода заполняла трещины минералами, а ветровая эрозия создала контрастные формы рельефа. Темные линии на снимках — это следы циркуляции воды и накопления минералов.

Находка на больших высотах горы Шарп важна: каждый слой фиксирует отдельный климатический этап, что свидетельствует о длительном сохранении подземных вод даже после высыхания рек и озер.

Образцы, взятые Curiosity, показали глину в вершинах хребтов и карбонаты во впадинах, подтверждая активность воды в прошлом.

Что известно о жизни на Марсе?

Миссия "Mars Sample Return" - лучший из до сих пор предложенных эксперимент по выявлению жизни, в ходе которого образцы марсианского грунта должны быть доставлены на Землю и исследованы уже на месте с использованием новейших методов, пишет Википедия.

Однако еще надо решить проблемы, связанные с обеспечением и соблюдением условий, необходимых для сохранения вероятных форм жизни или биосигнатур в образцах в период их многомесячной транспортировки с Марса на Землю.

Однако смущает, что придется обеспечивать наличие таких условий среды и таких питательных веществ, о потребности в которых до сих пор ничего не известно.

Если мертвые микроорганизмы будут обнаружены в таком образце, будет крайне трудно убедиться в том, что эти организмы были еще живы, когда образец был получен.

