Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Требует "вернуть" планету: в NASA ответили на письмо девочки

Константин Пономарев
14 апреля 2026, 12:07
10-летняя девочка написала в NASA с просьбой вернуть Плутону статус планеты. Ответ агентства удивил и вновь поднял старый научный спор.
10-летняя девочка написала в NASA с просьбой вернуть Плутону статус планеты
10-летняя девочка написала в NASA с просьбой вернуть Плутону статус планеты / Коллаж Главред, фото: Shutterstock, FOX News

Вы узнаете:

  Почему письмо школьницы заставило вспомнить о Плутоне
  Что именно написала девочка NASA и чем всех удивила
  Может ли Плутон снова стать планетой

Рукописное письмо школьницы из США неожиданно стало вирусным и привлекло внимание даже руководства космического агентства. 10-летняя Каэла обратилась в NASA с искренней просьбой вернуть Плутону статус полноценной планеты и получила официальный ответ.

История быстро разлетелась в сети благодаря простой, но убедительной логике. Девочка не только эмоционально попросила ученых пересмотреть решение, но и привела аргументы, которые, по ее мнению, делают Плутон настоящей планетой. Об этом пишет Fox News.

видео дня

Почему письмо школьницы тронуло людей

В своем письме Каэла объяснила, что Плутон является частью Солнечной системы и долгое время считался планетой. Она напомнила, что небесное тело было открыто в 1930 году, находится в поясе Койпера и имеет пять спутников.

Особое внимание пользователей привлекла искренность девочки, ведь в конце письма она извинилась за возможные ошибки в почерке и орфографии, что сделало обращение еще более личным.

В письме Каэла объяснила, что Плутон является частью Солнечной системы
В письме Каэла объяснила, что Плутон является частью Солнечной системы / Фото: x.com/tropicalupdate

"Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сделайте его планетой. Это сделает меня очень-очень-очень счастливой", - написала она.

Как ответило NASA

История получила продолжение, когда администратор NASA Джаред Айзекман отреагировал на письмо. В официальном ответе агентство отметило, что вопрос классификации действительно изучается.

"Каэла, мы изучаем этот вопрос", - написал Айзекман в X (ранее Twitter).

Почему Плутон лишили статуса планеты

До 2006 года Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. Однако Международный астрономический союз пересмотрел классификацию небесных тел и понизил его статус до "карликовой планеты".

Причина в том, что Плутон не соответствует всем критериям. Он вращается вокруг Солнца и имеет сферическую форму, но не смог "очистить" свою орбиту от других объектов.

Ранее Главред писал о том, что в NASA назвали дату возможного столкновения астероида с Землей. По оценкам, его ширина составляет 60 метров, что примерно равно половине длины футбольного поля.

Также сообщалось о том, что фото Земли оказались не такими, как думали люди. Часть кадров была сделана членами экипажа на простой смартфон во время миссии к Луне.

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

NASA солнечная система космос интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: в каких регионах будет теплее всего

Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: в каких регионах будет теплее всего

13:18Синоптик
Военный сбор не отменят после окончания войны - Зеленский подписал закон

Военный сбор не отменят после окончания войны - Зеленский подписал закон

12:12Украина
Кремль готовит новую эскалацию: в ISW предупредили о двух возможных направлениях вторжения

Кремль готовит новую эскалацию: в ISW предупредили о двух возможных направлениях вторжения

11:11Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюНапиткиЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять