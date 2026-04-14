Требует "вернуть" планету: в NASA ответили на письмо девочки

10-летняя девочка написала в NASA с просьбой вернуть Плутону статус планеты. Ответ агентства удивил и вновь поднял старый научный спор.

https://glavred.info/life/trebuet-vernut-planetu-v-nasa-otvetili-na-pismo-devochki-10756523.html Ссылка скопирована

Вы узнаете:

Почему письмо школьницы заставило вспомнить о Плутоне

Что именно написала девочка NASA и чем всех удивила

Может ли Плутон снова стать планетой

Рукописное письмо школьницы из США неожиданно стало вирусным и привлекло внимание даже руководства космического агентства. 10-летняя Каэла обратилась в NASA с искренней просьбой вернуть Плутону статус полноценной планеты и получила официальный ответ.

История быстро разлетелась в сети благодаря простой, но убедительной логике. Девочка не только эмоционально попросила ученых пересмотреть решение, но и привела аргументы, которые, по ее мнению, делают Плутон настоящей планетой. Об этом пишет Fox News.

видео дня

Почему письмо школьницы тронуло людей

В своем письме Каэла объяснила, что Плутон является частью Солнечной системы и долгое время считался планетой. Она напомнила, что небесное тело было открыто в 1930 году, находится в поясе Койпера и имеет пять спутников.

Особое внимание пользователей привлекла искренность девочки, ведь в конце письма она извинилась за возможные ошибки в почерке и орфографии, что сделало обращение еще более личным.

"Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сделайте его планетой. Это сделает меня очень-очень-очень счастливой", - написала она.

Как ответило NASA

История получила продолжение, когда администратор NASA Джаред Айзекман отреагировал на письмо. В официальном ответе агентство отметило, что вопрос классификации действительно изучается.

"Каэла, мы изучаем этот вопрос", - написал Айзекман в X (ранее Twitter).

Почему Плутон лишили статуса планеты

До 2006 года Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. Однако Международный астрономический союз пересмотрел классификацию небесных тел и понизил его статус до "карликовой планеты".

Причина в том, что Плутон не соответствует всем критериям. Он вращается вокруг Солнца и имеет сферическую форму, но не смог "очистить" свою орбиту от других объектов.

Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред