Требует "вернуть" планету: в NASA ответили на письмо девочки

Вы узнаете:
- Почему письмо школьницы заставило вспомнить о Плутоне
- Что именно написала девочка NASA и чем всех удивила
- Может ли Плутон снова стать планетой
Рукописное письмо школьницы из США неожиданно стало вирусным и привлекло внимание даже руководства космического агентства. 10-летняя Каэла обратилась в NASA с искренней просьбой вернуть Плутону статус полноценной планеты и получила официальный ответ.
История быстро разлетелась в сети благодаря простой, но убедительной логике. Девочка не только эмоционально попросила ученых пересмотреть решение, но и привела аргументы, которые, по ее мнению, делают Плутон настоящей планетой. Об этом пишет Fox News.
Почему письмо школьницы тронуло людей
В своем письме Каэла объяснила, что Плутон является частью Солнечной системы и долгое время считался планетой. Она напомнила, что небесное тело было открыто в 1930 году, находится в поясе Койпера и имеет пять спутников.
Особое внимание пользователей привлекла искренность девочки, ведь в конце письма она извинилась за возможные ошибки в почерке и орфографии, что сделало обращение еще более личным.
"Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сделайте его планетой. Это сделает меня очень-очень-очень счастливой", - написала она.
Как ответило NASA
История получила продолжение, когда администратор NASA Джаред Айзекман отреагировал на письмо. В официальном ответе агентство отметило, что вопрос классификации действительно изучается.
"Каэла, мы изучаем этот вопрос", - написал Айзекман в X (ранее Twitter).
Почему Плутон лишили статуса планеты
До 2006 года Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. Однако Международный астрономический союз пересмотрел классификацию небесных тел и понизил его статус до "карликовой планеты".
Причина в том, что Плутон не соответствует всем критериям. Он вращается вокруг Солнца и имеет сферическую форму, но не смог "очистить" свою орбиту от других объектов.
Ранее Главред писал о том, что в NASA назвали дату возможного столкновения астероида с Землей. По оценкам, его ширина составляет 60 метров, что примерно равно половине длины футбольного поля.
Также сообщалось о том, что фото Земли оказались не такими, как думали люди. Часть кадров была сделана членами экипажа на простой смартфон во время миссии к Луне.
Вам может быть интересно:
- Уникальное открытие: в NASA обнаружили явные признаки жизни на Марсе
- Паника из-за "секретов NASA": правда ли, что Землю ждёт отключение гравитации
- Редчайшее явление века: NASA обнаружило загадочную аномалию на Луне
Об источнике: Fox News
Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред