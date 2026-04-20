Дождь, ветер и потепление: одесситов ждет погода с сюрпризом - прогноз синоптиков

Объявлен первый уровень опасности. Сохраняется повышенный риск пожаров в экосистемах.

Тепло и дождливо: какая погода ждет одесситов 20 апреля

Кратко:

В Одесской области ожидается переменчивая погода с потеплением

Будет облачно с прояснениями, местами пройдет умеренный дождь

Температура днем +12…+17°, на юге — до +20°

Погода в Одессе и области в понедельник, 20 апреля, будет переменчивой с потеплением и дождями. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, умеренный ветер и постепенное повышение температуры, особенно в южных районах региона.

При этом жителей региона предупредили о повышенной пожарной опасности в экосистемах, несмотря на в целом безопасные погодные условия.

Прогноз погоды на 20 апреля по Одесской области

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, днем - ​​умеренный дождь.

Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью 4-9 °, днем ​​12-17 °, на юге столбики термометров поднимутся до +20°.

В Одессе ночью 7-9°, днем потеплеет до ​​12-14°

На дорогах области видимость хорошая. В целом, жителей Одессы и области ждут безопасные погодные условия.

Погода в Одессе / sinoptik.ua

На побережье Одесской области ветер южный 6-11 м/с, днем ​​12-14 м/с. Днем ожидается ​​умеренный дождь. Ночью легкое, днем ​​- умеренное волнение моря.

Вдоль побережья синоптик прогнозируют безопасные уровни моря.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем ​​12-17°; температура морской воды 9-10°. Объявлен первый уровень опасности.

Синоптики предупредили, что погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Какой будет погода в Одессе в апреле 2026

Погода в Одессе в апреле 2026 года будет преимущественно солнечной и теплой без значительных осадков. Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры — от мягкого весеннего тепла в начале месяца до почти летних показателей в конце апреля.

Самой теплой станет третья декада месяца - она принесет в Одессу настоящее летнее тепло.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, Украину накрывает похолодание со значительными осадками и сильными порывами ветра. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, погода в Украине будет находиться под влиянием циклона и холодных воздушных масс из Северной Европы. Ночью на поверхности почвы даже будут заморозки.

Жителям Днепра в течение следующих семи дней стоит держать зонтики наготове, а теплую одежду — под рукой. По данным синоптического сервиса sinoptik, неделя будет отмечена преимущественно пасмурной погодой, частыми осадками и умеренным температурным режимом.

20 апреля погоду во Львовской области будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона с центром над Румынией. На всей территории области прогнозируется облачная погода.

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей. Чем занимается: составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;

публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о

Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;

ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы. Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

