'Моя задача предупредить': Лукашенко сделал заявление о войне против Украины

Самопровозглашённый лидер Беларуси высказал предупреждение не только Украине, но и некоторым западным странам.

Диктатор ответил, как будет действовать в ответ на агрессию против Беларуси

Что сказал Лукашенко:

В случае агрессии Беларусь будет защищаться

РФ может помочь Беларуси в защите страны

Беларусь не собирается нападать на Польшу и Литву

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз пригрозил Украине и ее союзникам. Как сообщают белорусские СМИ, диктатор решил предостеречь западных соседей от якобы желания совершить агрессию против Беларуси.

Лукашенко заявил, что в случае агрессии со стороны Эстонии, Латвии, Литвы, Польши или Украины Беларусь будет "защищаться всеми доступными средствами".

"Моя задача — предупредить своих соседей... Не дай Бог им совершить агрессию против Беларуси. Мы не хотим войны, мы не собираемся с ними воевать... Войны с территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны. Мы не собираемся этого делать, если нас не втянут в эту войну и нам не придется отвечать. Мы не хотим этого", — сказал диктатор.

Россия может присоединиться к защите Беларуси

Лукашенко также отметил, что защищать Беларусь в случае "угрозы существованию страны" будет и агрессорка Россия. Самопровозглашенный президент подчеркнул, что тем, кто совершит нападение на Беларусь, "не поздоровится", потому что армия применит все, что у нее есть для защиты государства.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам Владимира Зеленского, Москва и Минск снова говорят о совместных военных учениях на территории Беларуси. Это несет большие риски для Украины.

Ранее стало известно, что Россия планирует развернуть на территории Беларуси специальную инфраструктуру для расширения возможностей управления беспилотниками. Речь идет об установке антенн высотой до 100 метров, что позволит существенно увеличить дальность их применения.

Накануне Лукашенко заявлял, что Беларусь готова "достать" страны НАТО, если они будут рассматривать развернутый на белорусской территории российский ракетный комплекс "Орешник" как легитимную военную цель.

О личности: Александр Лукашенко Александр Лукашенко – белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет – с 20 июля 1994 года. С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси. Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали самые массовые протестные акции в стране. В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и проведения ракетных обстрелов, пишет Википедия.

