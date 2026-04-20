РФ может ударить "в любой момент": оккупанты нацелилась на стратегический остров

Швеция бьет тревогу. Россия готовит проверку НАТО через захват территории.

РФ готовится к атаке - Швеция назвала цель Путина

Главное:

РФ может готовить захват острова Готланд

Атака может произойти "в любой момент" для проверки реакции НАТО

Россия может выбрать ограниченную операцию, а не масштабное вторжение

Начальник штаба обороны Швеции Михаэль Классон считает, что страна-агрессор РФ готовится к операции по захвату острова Готланд.

По его словам, РФ может осуществить захват территории "в любой момент", чтобы проверить решимость НАТО, пишет издание Express.

"Действительно, это не обязательно должно быть чем-то масштабным, достаточно просто выразить свою позицию и подождать, что произойдет в политическом плане", — сказал Классон.

Издание отмечает, что традиционно военные учения НАТО были сосредоточены на потенциальном нападении России с суши вдоль восточного фланга НАТО, но сейчас внимание переключается на Балтийское море. В ходе военных игр были смоделированы возможные высадки российских войск на стратегически важных островах, таких как Готланд в Швеции, Борнхольм в Дании, а также Хийумаа и Сааремаа в Эстонии.

Шведская военная разведка предупредила, что Россия способна расширить масштабы своей войны в ближайшие годы. Они также предупреждают, что прекращение войны с Россией может позволить Путину перебросить войска ближе к территории НАТО.

В сентябре 2025 года шведские вооруженные силы и Шведское агентство гражданской обороны и устойчивости опубликовали отчет, включающий сценарий, по которому Россия может попробовать молниеносную десантную или воздушную оккупацию Готланда.

Однако Михаэль Классон отметил, что есть и другие, менее известные острова, которые могут стать "обольстительной целью".

Остров Готланд - что о нем известно Готланд — принадлежащий Швеции остров в Балтийском море. Расположен примерно в 100 км от материковой Швеции. Готланд, площадь которого равняется 2994 км², является самым крупным из островов Швеции, пишет Википедия. Сейчас вместе с близлежащими небольшими островками составляет историческую провинцию Готланд, лен Готланд и коммуну. Население — 56 717 человек. С 1679 года Готланд постоянно принадлежит Швеции, за исключением нескольких недель. На остров в 1717 году высаживались русские моряки, он ненадолго был занят русским десантом во время Северной войны, проходившей в период между 1700–1721 годами.

Как писал Главред, в Североатлантическом альянсе видят два сценария развития российской агрессии против стран НАТО. Первый – попытка захвата Россией стратегически значимого шведского острова Готланд. Второй предусматривает агрессию против стран Балтии – именно его и опасаются в Альянсе. Детали еше в 2024 году опубликовало издание Bild.

Цель России – усилить вражду между гражданами стран Балтии и русскоязычным меньшинством. Этап уже начался, поскольку идут аресты и высылки оттуда россиян.

После этого россияне проведут масштабные учения, вероятно, в Беларуси, неподалеку от границы с Польшей и Литвой. Далее – наступление из Беларуси с попыткой захватить Сувалкский коридор. После этого оккупанты могут ввести войска в страны Балтии под предлогом "защиты соотечественников". НАТО предложат принять "новые реалии" во избежание ядерной войны.

Расходы стран НАТО на оборону / Инфографика: Главред

​В июне 20525 года генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение самых важных мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они каждый день стараются предоставить читателям самую лучшую журналистику, информировать и развлекать.

