РФ может ударить "в любой момент": оккупанты нацелилась на стратегический остров

Главное:
- РФ может готовить захват острова Готланд
- Атака может произойти "в любой момент" для проверки реакции НАТО
- Россия может выбрать ограниченную операцию, а не масштабное вторжение
Начальник штаба обороны Швеции Михаэль Классон считает, что страна-агрессор РФ готовится к операции по захвату острова Готланд.
По его словам, РФ может осуществить захват территории "в любой момент", чтобы проверить решимость НАТО, пишет издание Express.
"Действительно, это не обязательно должно быть чем-то масштабным, достаточно просто выразить свою позицию и подождать, что произойдет в политическом плане", — сказал Классон.
Издание отмечает, что традиционно военные учения НАТО были сосредоточены на потенциальном нападении России с суши вдоль восточного фланга НАТО, но сейчас внимание переключается на Балтийское море. В ходе военных игр были смоделированы возможные высадки российских войск на стратегически важных островах, таких как Готланд в Швеции, Борнхольм в Дании, а также Хийумаа и Сааремаа в Эстонии.
Шведская военная разведка предупредила, что Россия способна расширить масштабы своей войны в ближайшие годы. Они также предупреждают, что прекращение войны с Россией может позволить Путину перебросить войска ближе к территории НАТО.
В сентябре 2025 года шведские вооруженные силы и Шведское агентство гражданской обороны и устойчивости опубликовали отчет, включающий сценарий, по которому Россия может попробовать молниеносную десантную или воздушную оккупацию Готланда.
Однако Михаэль Классон отметил, что есть и другие, менее известные острова, которые могут стать "обольстительной целью".
Остров Готланд - что о нем известно
Готланд — принадлежащий Швеции остров в Балтийском море.
Расположен примерно в 100 км от материковой Швеции. Готланд, площадь которого равняется 2994 км², является самым крупным из островов Швеции, пишет Википедия.
Сейчас вместе с близлежащими небольшими островками составляет историческую провинцию Готланд, лен Готланд и коммуну. Население — 56 717 человек.
С 1679 года Готланд постоянно принадлежит Швеции, за исключением нескольких недель. На остров в 1717 году высаживались русские моряки, он ненадолго был занят русским десантом во время Северной войны, проходившей в период между 1700–1721 годами.
Агрессия РФ против НАТО - прогнозы
Как писал Главред, в Североатлантическом альянсе видят два сценария развития российской агрессии против стран НАТО. Первый – попытка захвата Россией стратегически значимого шведского острова Готланд. Второй предусматривает агрессию против стран Балтии – именно его и опасаются в Альянсе. Детали еше в 2024 году опубликовало издание Bild.
Цель России – усилить вражду между гражданами стран Балтии и русскоязычным меньшинством. Этап уже начался, поскольку идут аресты и высылки оттуда россиян.
После этого россияне проведут масштабные учения, вероятно, в Беларуси, неподалеку от границы с Польшей и Литвой. Далее – наступление из Беларуси с попыткой захватить Сувалкский коридор. После этого оккупанты могут ввести войска в страны Балтии под предлогом "защиты соотечественников". НАТО предложат принять "новые реалии" во избежание ядерной войны.
В июне 20525 года генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.
Аналитики американского Института изучения войны считают, что Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.
