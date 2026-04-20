Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ может ударить "в любой момент": оккупанты нацелилась на стратегический остров

Анна Ярославская
20 апреля 2026, 10:19
Швеция бьет тревогу. Россия готовит проверку НАТО через захват территории.
Путин, Готланд, армия РФ
РФ готовится к атаке - Швеция назвала цель Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия, скриншот

Главное:

  • РФ может готовить захват острова Готланд
  • Атака может произойти "в любой момент" для проверки реакции НАТО
  • Россия может выбрать ограниченную операцию, а не масштабное вторжение

Начальник штаба обороны Швеции Михаэль Классон считает, что страна-агрессор РФ готовится к операции по захвату острова Готланд.

По его словам, РФ может осуществить захват территории "в любой момент", чтобы проверить решимость НАТО, пишет издание Express.

видео дня

"Действительно, это не обязательно должно быть чем-то масштабным, достаточно просто выразить свою позицию и подождать, что произойдет в политическом плане", — сказал Классон.

Издание отмечает, что традиционно военные учения НАТО были сосредоточены на потенциальном нападении России с суши вдоль восточного фланга НАТО, но сейчас внимание переключается на Балтийское море. В ходе военных игр были смоделированы возможные высадки российских войск на стратегически важных островах, таких как Готланд в Швеции, Борнхольм в Дании, а также Хийумаа и Сааремаа в Эстонии.

Шведская военная разведка предупредила, что Россия способна расширить масштабы своей войны в ближайшие годы. Они также предупреждают, что прекращение войны с Россией может позволить Путину перебросить войска ближе к территории НАТО.

В сентябре 2025 года шведские вооруженные силы и Шведское агентство гражданской обороны и устойчивости опубликовали отчет, включающий сценарий, по которому Россия может попробовать молниеносную десантную или воздушную оккупацию Готланда.

Однако Михаэль Классон отметил, что есть и другие, менее известные острова, которые могут стать "обольстительной целью".

Остров Готланд - что о нем известно

Готланд — принадлежащий Швеции остров в Балтийском море.

Расположен примерно в 100 км от материковой Швеции. Готланд, площадь которого равняется 2994 км², является самым крупным из островов Швеции, пишет Википедия.

Сейчас вместе с близлежащими небольшими островками составляет историческую провинцию Готланд, лен Готланд и коммуну. Население — 56 717 человек.

С 1679 года Готланд постоянно принадлежит Швеции, за исключением нескольких недель. На остров в 1717 году высаживались русские моряки, он ненадолго был занят русским десантом во время Северной войны, проходившей в период между 1700–1721 годами.

Агрессия РФ против НАТО - прогнозы

Как писал Главред, в Североатлантическом альянсе видят два сценария развития российской агрессии против стран НАТО. Первый – попытка захвата Россией стратегически значимого шведского острова Готланд. Второй предусматривает агрессию против стран Балтии – именно его и опасаются в Альянсе. Детали еше в 2024 году опубликовало издание Bild.

Цель России – усилить вражду между гражданами стран Балтии и русскоязычным меньшинством. Этап уже начался, поскольку идут аресты и высылки оттуда россиян.

После этого россияне проведут масштабные учения, вероятно, в Беларуси, неподалеку от границы с Польшей и Литвой. Далее – наступление из Беларуси с попыткой захватить Сувалкский коридор. После этого оккупанты могут ввести войска в страны Балтии под предлогом "защиты соотечественников". НАТО предложат принять "новые реалии" во избежание ядерной войны.

нато инфографика
Расходы стран НАТО на оборону / Инфографика: Главред

​В июне 20525 года генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Другие новости:

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение самых важных мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они каждый день стараются предоставить читателям самую лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Швеция военная агрессия РФ война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Бойцы ГУР поразили два десантных корабля РФ в Крыму – детали

09:11
08:44Фронт
07:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

20 апреля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

Муравьи исчезнут навсегда: простой кухонный трюк с обычной специей

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 20 апреля: Лошадям - одержимость, Петухам - успех

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять