В Одессе найден мертвым депутат горсовета: что известно

Депутат мог совершить самоубийство с применением огнестрельного оружия.

В Одессе расследуют гибель депутата горсовета / Коллаж: Главред, фото: od.npu.gov.ua

В Одессе полицейские устанавливают обстоятельства смерти депутата городского совета. Инцидент произошел утром в понедельник, 20 апреля, в Приморском районе.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, тело мужчины было обнаружено в машине на одной из улиц города. Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство с применением огнестрельного оружия.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Обновлено. По данным источника Украинской правды, погибшим является 51-летний депутат Александр Иваницкий из партии экс-мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам".

Как писал Главред, в декабре 2025 года в Киеве нашли мертвым 41-летнего Дмитрия Каденюка, который является сыном первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.

В Германии задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя главы Администрации президента Украины Виктора Януковича, Андрея Портнова, который был застрелен в прошлом году в Испании. Имя задержанного не раскрывают. Известно, что он является гражданином Украины.

Ранее мы писали о том, что 30 августа во Львове произошла стрельба в одном из районов города. Правоохранители выяснили, что пострадавший погиб еще до приезда медиков. Погибшим оказался Андрей Парубий - народный депутат Украины и бывший председатель Верховной Рады. Позже в СБУ сообщили, что подозреваемый в убийстве Парубия действовал по заказу спецслужб РФ. Россияне завербовали мужчину более года назад.

