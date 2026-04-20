В Одессе найден мертвым депутат горсовета: что известно

Кратко:
- В Одесса обнаружено тело депутата горсовета
- Инцидент произошел в Приморском районе
- Речь может идти о самоубийстве с применением оружия
В Одессе полицейские устанавливают обстоятельства смерти депутата городского совета. Инцидент произошел утром в понедельник, 20 апреля, в Приморском районе.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, тело мужчины было обнаружено в машине на одной из улиц города. Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство с применением огнестрельного оружия.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Обновлено. По данным источника Украинской правды, погибшим является 51-летний депутат Александр Иваницкий из партии экс-мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам".
Как писал Главред, в декабре 2025 года в Киеве нашли мертвым 41-летнего Дмитрия Каденюка, который является сыном первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.
В Германии задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя главы Администрации президента Украины Виктора Януковича, Андрея Портнова, который был застрелен в прошлом году в Испании. Имя задержанного не раскрывают. Известно, что он является гражданином Украины.
Ранее мы писали о том, что 30 августа во Львове произошла стрельба в одном из районов города. Правоохранители выяснили, что пострадавший погиб еще до приезда медиков. Погибшим оказался Андрей Парубий - народный депутат Украины и бывший председатель Верховной Рады. Позже в СБУ сообщили, что подозреваемый в убийстве Парубия действовал по заказу спецслужб РФ. Россияне завербовали мужчину более года назад.
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред