Убийство Парубия заказала Россия - СБУ нашла 'неопровержимые доказательства'

СБУ собрала доказательства госизмены подозреваемого в убийстве Парубия.

https://glavred.info/ukraine/ubiystvo-parubiya-zakazala-rossiya-sbu-nashla-neoproverzhimye-dokazatelstva-10703630.html Ссылка скопирована

Киллер Парубия получил задание от российских спецслужб / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine, скриншот с YouTube

Что известно:

Подозреваемый в убийстве Парубия действовал по заказу РФ

Спуцслужбы РФ завербовали мужчину более года назад

Злоумышленник планировал побег за границу после убийства

Подозреваемый в убийстве народного депутата Андрея Парубия действовал по заказу спецслужб РФ. Россияне завербовали мужчину более года назад. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Следователи Службы безопасности собрали неопровержимые доказательства государственной измены со стороны подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия", - говорится в сообщении.

видео дня

По данным следствия, фигурант, который проживал во Львове, более года выполнял задания российских кураторов и регулярно отчитывался об их выполнении. Сначала злоумышленник отслеживал перемещение украинских военных и передавал врагу локации подразделений Сил обороны, а также пытался получить данные о движении железнодорожных эшелонов с горючим.

"После проверки готовности агента к выполнению "более сложного" задания, российская спецслужба поручила ему убить Андрея Парубия и профинансировала подготовку к этому преступлению", - рассказали в СБУ.

Для реализации этой задачи злоумышленник отслеживал расписание и маршруты передвижения депутата, одновременно готовя план побега за границу после совершения преступления. Однако правоохранители предотвратили его выезд и задержали подозреваемого в Хмельницкой области, откуда он планировал нелегально покинуть Украину.

Подозрение в госизмене

На основе собранных доказательств СБУ сообщила фигуранту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее убийство Андрея Парубия квалифицировали по статье 112 УКУ - посягательство на жизнь народного депутата в связи с государственной деятельностью.

Убийство Парубия - что известно

Напомним, 30 августа во Львове, около полудня, произошла стрельба в одном из районов города. Правоохранители выяснили, что пострадавший погиб еще до приезда медиков. Погибшим оказался Андрей Парубий - народный депутат Украины и бывший председатель Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство политика было тщательно спланировано заранее. Для расследования этого резонансного дела задействованы все необходимые силы.

Как сообщал Главред, в ночь на 1 сентября полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался 52-летний житель Львова. Сейчас с ним проводятся следственные действия, ему объявлено о подозрении.

По данным правоохранителей, мужчина долгое время следил за политиком, тщательно готовился к преступлению и 30 августа, замаскировавшись под курьера, совершил нападение на Парубия во Львове. После 8 выстрелов он пытался скрыть следы и убежать, однако был найден и задержан через 36 часов. Следствие заявило, что в убийстве прослеживается российский след.

Читайте также:

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред