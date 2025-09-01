Подозреваемый в убийстве Парубия признался в преступлении и сотрудничестве с РФ - СМИ

Подозреваемый рассказал собеседникам из РФ, что живет во Львове и неоднократно видел Андрея Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия дал показания / Коллаж: Главред, фото: СБУ, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Что известно:

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия признал свою причастность

Мужчина общался с представителями РФ

Подозреваемый получил оружие, приобрел велосипед, шлем и авто для выполнения убийства

Мужчина, которого подозревают в убийстве народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, признал свою причастность на первых допросах. Подозреваемый контактировал с представителями РФ. Об этом сообщило Радио Свобода, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По словам самого 52-летнего подозреваемого, его сын проходил военную службу на Бахмутском направлении, где в 2023 году пропал без вести. Об этом мужчина узнал от собратьев сына.

В поисках какой-либо информации он начал просматривать российские социальные сети, а затем установил контакт с неизвестными лицами из РФ. Они сообщили ему, что сын якобы погиб, и одновременно начали убеждать его в "правильности" действий России и обвинять украинскую власть в развязывании войны.

В ходе общения подозреваемый рассказал своим собеседникам о том, что живет во Львове, а также упомянул об Андрее Парубие, которого якобы неоднократно видел. После этого он начал получать указания от представителей РФ и готовиться к совершению преступления.

По информации следствия, он получил оружие, приобрел велосипед и защитный шлем. Кроме этого, по поддельным документам подозреваемый в убийстве приобрел автомобиль, на котором следил за политиком.

В Радио Свобода отметили, что вся эта информация была озвучена во время первых допросов задержанного и сейчас проверяется следователями. В то же время другие украинские СМИ, в частности 5 канал, со ссылкой на собственные источники сообщили, что российские спецслужбы могли оказывать на подозреваемого психологическое давление и даже шантажировали его информацией о местонахождении тела пропавшего сына-военнослужащего.

Что известно о подозреваемом в убийстве Парубия

Задержанным оказался 52-летний житель Львова. Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет подписал подозрение по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия.

Подозрение было вручено мужчине и базируется на объективных доказательствах его причастности к преступлению. Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство, и ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием.

Сейчас продолжаются следственные действия. По местам жительства и пребывания подозреваемого проводятся обыски для сбора дополнительных доказательств и установления всех обстоятельств преступления.

Убийство Андрея Парубия - что известно

Напомним, 30 августа во Львове, около полудня, произошла стрельба в одном из районов города. Правоохранители обнаружили, что пострадавший погиб еще до приезда медиков. Погибшим оказался Андрей Парубий - народный депутат Украины и бывший председатель Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что убийство политика было тщательно подготовлено заранее. По словам главы государства, для расследования этого дела задействованы все необходимые силы.

В ночь на 1 сентября, стало известно, что полиция задержала подозреваемого в резонансном убийстве. Им оказался 52-летний житель Львова. Сейчас с ним проводятся следственные действия, ему объявлено о подозрении.

Как сообщал Главред, по данным полиции, 52-летний львовянин длительное время следил за политиком, тщательно готовился к преступлению и 30 августа, замаскировавшись под курьера, расстрелял Парубия во Львове. После 8 выстрелов он пытался замести следы и скрыться, однако был найден и задержан через 36 часов. Правоохранители заявили, что убийство имеет "российский след".

