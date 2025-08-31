Пришел с оружием ради расправы: жестокое убийство на глазах полицейского в Фастове

Что известно:
- В Фастове произошла стрельба
- В результате стрельбы ранено двоих
- Один из раненых умер
В Фастове Киевской области раздались выстрелы. На месте стрельбы обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает полиция Киевской области.
28-летнего мужчину госпитализировали, однако спасти его не смогли. Второму раненому оказывают помощь.
Оказалось, что убитые были отцом и сыном. Между ними и нападающим разгорелся конфликт. Злоумышленник после скандала пошел домой, взял оружие и вернулся к оппонентам. Он произвел несколько выстрелов.
Задержание стрелка
Случившееся увидел начальник отдела превенции полиции Фастовщины. Он находился вне службы, но немедленно приступил к выполнению своего долга, задержал злоумышленника и вызвал медиков. Им оказался 53-летний местный житель.
У злоумышленника изъяли оружие. Правоохранители открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц, умышленное убийство и незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами.
Как ранее сообщал Главред, в марте этого года в Киеве мужчина расстрелял женщину в офисе, а затем прыгнул с моста. 53-летнюю женщину доставили в больницу. Она получила ранения лица и тела.
Также в мае этого года под Киевом мужчина расстрелял людей и скрылся. Правоохранители провели спецоперацию по задержанию нападавшего. Позже стало известно, что стало причиной стрельбы под Киевом.
