Пришел с оружием ради расправы: жестокое убийство на глазах полицейского в Фастове

Ангелина Подвысоцкая
31 августа 2025, 23:56
Злоумышленник застрелил мужчину и едва не убил его отца из-за конфликта.
В Фастове произошла стрельба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

  • В Фастове произошла стрельба
  • В результате стрельбы ранено двоих
  • Один из раненых умер

В Фастове Киевской области раздались выстрелы. На месте стрельбы обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает полиция Киевской области.

28-летнего мужчину госпитализировали, однако спасти его не смогли. Второму раненому оказывают помощь.

Оказалось, что убитые были отцом и сыном. Между ними и нападающим разгорелся конфликт. Злоумышленник после скандала пошел домой, взял оружие и вернулся к оппонентам. Он произвел несколько выстрелов.

Задержание стрелка

Случившееся увидел начальник отдела превенции полиции Фастовщины. Он находился вне службы, но немедленно приступил к выполнению своего долга, задержал злоумышленника и вызвал медиков. Им оказался 53-летний местный житель.

У злоумышленника изъяли оружие. Правоохранители открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц, умышленное убийство и незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами.

Как ранее сообщал Главред, в марте этого года в Киеве мужчина расстрелял женщину в офисе, а затем прыгнул с моста. 53-летнюю женщину доставили в больницу. Она получила ранения лица и тела.

Также в мае этого года под Киевом мужчина расстрелял людей и скрылся. Правоохранители провели спецоперацию по задержанию нападавшего. Позже стало известно, что стало причиной стрельбы под Киевом.

