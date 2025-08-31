Пришел с оружием ради расправы: жестокое убийство на глазах полицейского в Фастове

Злоумышленник застрелил мужчину и едва не убил его отца из-за конфликта.

В Фастове произошла стрельба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

В Фастове произошла стрельба

В результате стрельбы ранено двоих

Один из раненых умер

В Фастове Киевской области раздались выстрелы. На месте стрельбы обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает полиция Киевской области.

28-летнего мужчину госпитализировали, однако спасти его не смогли. Второму раненому оказывают помощь.

Оказалось, что убитые были отцом и сыном. Между ними и нападающим разгорелся конфликт. Злоумышленник после скандала пошел домой, взял оружие и вернулся к оппонентам. Он произвел несколько выстрелов.

Задержание стрелка

Случившееся увидел начальник отдела превенции полиции Фастовщины. Он находился вне службы, но немедленно приступил к выполнению своего долга, задержал злоумышленника и вызвал медиков. Им оказался 53-летний местный житель.

У злоумышленника изъяли оружие. Правоохранители открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц, умышленное убийство и незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами.

