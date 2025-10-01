Защитник независимости: Андрею Парубию посмертно присвоили звание Героя Украины

Главное:
- Зеленский присвоил звание Герой Украины Андрею Парубию
- Парубий был защитником идеи Украины и ее независимости
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 октября, подписал Указ о присвоении звания Герой Украины Андрею Парубию. Об этом глава Украины сообщил в Telegram.
Кроме этого звание Герой Украины посмертно присвоили и Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко.
"Это были особые люди. И они тоже были защитниками - защитниками идеи Украины, нашей независимости. Их жизнь была неодинаковой, и они происходили из разных частей нашей страны - Львовщины, Крыма, Донетчины, Харьковщины. Но каждый из них для многих теперь является олицетворением именно такой Украины, которая сумела проявить характер и выстоять против России", - подчеркнул Зеленский.
Почему Парубию присвоили звание Герой Украины
Отметим, что накануне, 30 сентября, а пленарном заседании внеочередной сессии депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к Президенту Украины с ходатайством о присвоении звания Герой Украины (посмертно) Андрею Парубию.
В документе депутаты отметили, что Андрей Парубий был выдающимся политическим и общественным деятелем, депутатом Львовского областного совета, многолетним народным депутатом Украины, Председателем Верховной Рады в 2016-2019 годах, активным участником Революции Достоинства и основателем Самообороны Майдана.
"Андрей Парубий всю свою жизнь посвятил служению Украинскому государству, защите его независимости, суверенитета, территориальной целостности и демократического развития. Его мужество, решительность и лидерство стали символом несокрушимости украинского народа", - говорится в сообщении ЛОР.
Убийство Андрея Парубия - последние новости
Напомним, Главред писал, что 30 августа во Львове на 102 поступило сообщение о стрельбе в одном из районов города. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Им оказался Андрей Парубий.
Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, который дал первые показания.
Задержанный через некоторое время заявил, что это была "его месть украинской власти". А на вопрос, почему именно жертвой стал Пабурий, он ответил, что политик "был рядом".
Читайте также:
- Чиновникам в Украине хотят снизить зарплаты: в Раде сделали заявление
- Мечта Путина о демилитаризации Украины стала его кошмаром - Atlantic Council
- Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского
Об источнике: Львовский областной совет
Львовский областной совет - представительный орган местного самоуправления, представляющий общие интересы территориальных общин сел, поселков, городов, в пределах полномочий, определенных Конституцией Украины, Законом Украины "О местном самоуправлении в Украине" и другими законами, а также полномочий, переданных им сельскими, поселковыми, городскими советами, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред