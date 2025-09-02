Суд избирает меру пресечения убийце Парубия: первые заявления подозреваемого

Судебное заседание началось в 13:07 в Галицком районном суде города Львова.

Суд избирает меру пресечения убийце Парубия / коллаж: Главред, фото: ТК "Кто это", скриншот

Подозреваемый признался в совершенном преступлении

Прокуроры просят для подозреваемого арест без возможности внесения залога

Во вторник, 2 сентября, подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия доставили в суд для избрания меры пресечения. Подозреваемый признался журналистам в совершенном преступлении, передает, сообщает "Суспильное. Львов".

Судебное заседание началось в 13:07 в Галицком районном суде города Львова.

Прокуроры просят для подозреваемого в убийстве нардепа арест без возможности внесения залога.

Перед залом суда подозреваемый в убийстве заявил, что это – личная месть Парубию за взгляды.

"Я признаю, я его убил. И хочу проситься, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына",– заявил подозреваемый.

Он заявил, что это была "его месть украинской власти". А на вопрос, почему именно жертвой стал Пабурий, он ответил, что политик "был рядом". Мужчина намекнул, что его жертвой мог стать экс-президент Петр Порошенко: "Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя".

Подозреваемый опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы совершил убийство в обмен на информацию о пропавшем сыне из-за шантажа российских спецслужб.

"Подозреваемому по делу об убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога", - заявили в ОГП.

Действия 52-летнего львовянина квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

"Когда на улицах раздаются выстрелы, это сигнал для всего государства. Мы реагируем решительно, чтобы каждое преступление против жизни человека получало самую строгую правовую оценку", - подчеркнул руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.

По информации Телеграм-канала "Кто это", подозреваемого зовут Михаил Сцельников, 1973 года рождения.

Убийство Андрея Парубия - что известно

Напомним, 30 августа во Львове, около полудня, произошла стрельба в одном из районов города. Правоохранители обнаружили, что пострадавший погиб еще до приезда медиков. Погибшим оказался Андрей Парубий - народный депутат Украины и бывший председатель Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что убийство политика было тщательно подготовлено заранее. По словам главы государства, для расследования этого дела задействованы все необходимые силы.

В ночь на 1 сентября, стало известно, что полиция задержала подозреваемого в резонансном убийстве. Им оказался 52-летний житель Львова. Сейчас с ним проводятся следственные действия, ему объявлено о подозрении.

Как сообщал Главред, по данным полиции, 52-летний львовянин длительное время следил за политиком, тщательно готовился к преступлению и 30 августа, замаскировавшись под курьера, расстрелял Парубия во Львове. После 8 выстрелов он пытался замести следы и скрыться, однако был найден и задержан через 36 часов. Правоохранители заявили, что убийство имеет "российский след".

