Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Суд избирает меру пресечения убийце Парубия: первые заявления подозреваемого

Виталий Кирсанов
2 сентября 2025, 13:54обновлено 2 сентября, 14:32
345
Судебное заседание началось в 13:07 в Галицком районном суде города Львова.
Суд избирает меру пресечения убийце Парубия
Суд избирает меру пресечения убийце Парубия / коллаж: Главред, фото: ТК "Кто это", скриншот

Кратко:

  • Подозреваемый признался в совершенном преступлении
  • Прокуроры просят для подозреваемого арест без возможности внесения залога

Во вторник, 2 сентября, подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия доставили в суд для избрания меры пресечения. Подозреваемый признался журналистам в совершенном преступлении, передает, сообщает "Суспильное. Львов".

Судебное заседание началось в 13:07 в Галицком районном суде города Львова.

видео дня

Прокуроры просят для подозреваемого в убийстве нардепа арест без возможности внесения залога.

Перед залом суда подозреваемый в убийстве заявил, что это – личная месть Парубию за взгляды.

"Я признаю, я его убил. И хочу проситься, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына",– заявил подозреваемый.

Он заявил, что это была "его месть украинской власти". А на вопрос, почему именно жертвой стал Пабурий, он ответил, что политик "был рядом". Мужчина намекнул, что его жертвой мог стать экс-президент Петр Порошенко: "Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя".

Подозреваемый опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы совершил убийство в обмен на информацию о пропавшем сыне из-за шантажа российских спецслужб.

"Подозреваемому по делу об убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога", - заявили в ОГП.

Действия 52-летнего львовянина квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

"Когда на улицах раздаются выстрелы, это сигнал для всего государства. Мы реагируем решительно, чтобы каждое преступление против жизни человека получало самую строгую правовую оценку", - подчеркнул руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.

По информации Телеграм-канала "Кто это", подозреваемого зовут Михаил Сцельников, 1973 года рождения.

Суд избирает меру пресечения убийце Парубия: первые заявления подозреваемого

Смотрите видео с заявлениями подозревемого:

Убийство Андрея Парубия - что известно

Напомним, 30 августа во Львове, около полудня, произошла стрельба в одном из районов города. Правоохранители обнаружили, что пострадавший погиб еще до приезда медиков. Погибшим оказался Андрей Парубий - народный депутат Украины и бывший председатель Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что убийство политика было тщательно подготовлено заранее. По словам главы государства, для расследования этого дела задействованы все необходимые силы.

В ночь на 1 сентября, стало известно, что полиция задержала подозреваемого в резонансном убийстве. Им оказался 52-летний житель Львова. Сейчас с ним проводятся следственные действия, ему объявлено о подозрении.

Как сообщал Главред, по данным полиции, 52-летний львовянин длительное время следил за политиком, тщательно готовился к преступлению и 30 августа, замаскировавшись под курьера, расстрелял Парубия во Львове. После 8 выстрелов он пытался замести следы и скрыться, однако был найден и задержан через 36 часов. Правоохранители заявили, что убийство имеет "российский след".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Андрей Парубий новости Украины убийство суд
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Суд избирает меру пресечения убийце Парубия: первые заявления подозреваемого

Суд избирает меру пресечения убийце Парубия: первые заявления подозреваемого

13:54Украина
Путин цинично оправдал войну в Украине и выдал порцию абсурда о НАТО и ЕС

Путин цинично оправдал войну в Украине и выдал порцию абсурда о НАТО и ЕС

13:53Мир
Украине предоставят гарантии безопасности, но есть нюанс: Стубб назвал условие

Украине предоставят гарантии безопасности, но есть нюанс: Стубб назвал условие

13:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал

Идеальное ленивое блюдо на ужин: рецепт проще простого

Идеальное ленивое блюдо на ужин: рецепт проще простого

Леся Никитюк показала крошку-сына: "Наше все"

Леся Никитюк показала крошку-сына: "Наше все"

Последние новости

14:49

"Трамп не обещал": аналитик объяснил, каким будет экономическое давление США на РФ

13:55

Счет за коммуналку заметно "похудеет": хитрый фокус сэкономит уйму денегВидео

13:54

Суд избирает меру пресечения убийце Парубия: первые заявления подозреваемого

13:53

Путин цинично оправдал войну в Украине и выдал порцию абсурда о НАТО и ЕСВидео

13:51

Украине предоставят гарантии безопасности, но есть нюанс: Стубб назвал условие

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
13:30

Взяли у Гарри лучшее: Меган Маркл опубликовала редкие фото детей

13:25

Женщина выбрала странное имя дочери: друзья уверены, что оно испортит жизнь ребенку

13:20

Шикарные котлеты без мяса за считанные минуты - вся семья будет сытаВидео

12:59

Умер звезда "Танцующего с волками" и "Сумерек" - актер Грэм Грин

Реклама
12:51

ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области - там взвился украинский флаг

12:29

"Мы выросли в Украине": путинистка Лолита поменяла позицию

12:24

Пошла в школу: как выглядит младшая дочь Анастасии Заворотнюк

12:23

Будет готов к приходу гостей: рецепт вкуснейшего творожного пирога за 15 минут

12:09

Франция готовится к большой войне, больницы уже получили приказ - Le Figaro

12:08

Почему 3 сентября нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник

12:06

Россиянам упростят поездки в Китай: КНР откроет безвиз на год

11:58

"Тяжело это делать": Потап пожаловался на бюрократию в Украине

11:36

Есть что скрывать: четыре знака зодиака, у которых много секретов

11:33

"Скоро война будет": в Донецке начались серьезные баталии, в чем причина

11:33

Евровидение 2026: у украинского Национально отбора будет новый продюсер

Реклама
11:29

"Мы их разбиваем": "азовец" "Калина" рассказал о ситуации на Покровском направлении

11:25

"Пережили ужас": сын Константина Грубича раскрыл шокирующие детали ранения

11:10

Гороскоп на завтра 3 сентября: Ракам - большой успех, Весам - отличная новость

11:05

США и Китай готовят соглашение, в рамках которого определится судьба войны Украине - Клочок

11:04

В гарантиях нет смысла: экс-сотрудник СБУ сказал, что реально защитит Украину

10:37

Китайский гороскоп на завтра 3 сентября: Быкам - нервы, Собакам - опасность

10:21

Инцидент с самолетом фон дер Ляйен: момент "атаки" выбран неслучайно - Sky News

10:18

Удивительно помолодела: Галкин засветил на фото Пугачеву с подросшими детьми

10:14

После летнего провала РФ готовит новое наступление: Жданов назвал направление удара

10:06

С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

10:02

Минутное дело: как понять, что тыква спелая и будет храниться всю зимуВидео

09:57

Дочь Валерия Меладзе разыскивают в РФ - детали

09:51

Ключевой для врага маршрут на Донетчине взорвали: Атеш сообщил о диверсии

09:14

Саудовская Аравия и Ирак из-за санкций прекратили поставки нефти НПЗ Индии – Reuters

09:02

Настя Каменских окончательно покинула Украину - куда она переехала

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 сентября (обновляется)

08:30

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

08:17

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

08:13

Карта Deep State онлайн за 2 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:21

Пострадал ребенок: ночью оккупанты ударили по Сумам, вспыхнул мощный пожар

Реклама
06:46

Армия РФ атаковала дронами Белую Церковь: есть погибший и раненыеФото

06:35

Победа - это не только о том, кого мы победиммнение

05:37

У гимна Украины был второй куплет, о котором почти все забыли - почему его вычеркнулиВидео

05:04

Бактерии и запах исчезнут мгновенно: как правильно мыть деревянную кухонную доску

04:30

Хорошие новости и поток удачи: пять знаков зодиака ждет талан 2 сентября

04:14

Ситуация накаляется: РФ стягивает резервы на горячее направление

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с автомойщицей за 43 секунды

02:43

Тайный объект в Карпатах - что спрятано под горой, которой нет ни на одной картеВидео

02:29

Враг активно следит: какие объекты по всей Украине под прицелом РФ

02:07

Обострение на фронте: полковник ВСУ назвал ключевые сигналы подготовки врага

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять