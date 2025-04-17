Массированная атака РФ на Днепр: погибли три человека, в том числе ребенок

Повреждены дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия, а также автомобили.

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Массированная атака россиян унесла жизни 3 человек / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

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РФ атаковала Днепр дронами

Есть жертвы, погиб ребенок

Повреждены не менее 15 домов

Поздно вечером 16 апреля российская оккупационная армия атаковала город Днепр беспилотниками. В результате вражеской атаки погибли три человека, в том числе и один ребенок.

Как сообщила пресс-служба ГосЧС, ранения получили 28 человек, из них 4 ребенка.

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Повреждены дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия, а также автомобили.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Из-за атаки БПЛА в городе возникло несколько пожаров. Все они ликвидированы. К работам были привлечены 173 спасателя и 37 единиц техники ГосЧС.

Мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что в разных районах Днепра уже идет ликвидация последствий ударов. Привлечено много тяжелой коммунальной техники.

"Повреждены не менее 15 домов. В больницах города помогают раненым. В общей сложности количество пострадавших увеличилось уже до 28 — четверо из них — дети", - сообщил он.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, среди 30 пострадавших пятеро детей. Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 16 пациентов. Один – в тяжелом состоянии.

Атака дронов на Днепр 16 апреля 2025 - что известно

Как писал Главред, вечером 16 апреля в Днепре прогремели взрывы. Город был под массированной атакой ударных беспилотников типа Шахед.

Взрывы прогремели в нескольких районах Днепра. В зданиях выбиты окна, сгорели автомобили.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщал, что в результате атаки на Днепр погибла молодая девушка и женщина старшего возраста.

Среди пострадавших есть трое детей - 9-месячная девочка и мальчики 6-ти и 11-ти лет. Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

В больницы доставили 5 человек.

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