На Днепр летит 'рой' беспилотников: гремят сильные взрывы

В Днепре уже прогремела серия взрывов. На город летело более 10 "Шахедов".

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Днепр под массированной атакой Шахедов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Вечером 16 апреля в Днепре прогремели взрывы. Город под массированной атакой ударных беспилотников типа "Шахед". Это подтвердил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Воздушную тревогу не игнорируем, позаботьтесь о безопасных местах. Берегите себя и близких", - написал он.

"Николаевский Ванек" предупреждал о том, что на Днепр со стороны Кривого Рога летит около 10 "Шахедов".

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Местные Telegram-каналы сообщают о том, что только за 20 минут в городе прогремело около 10 мощных взрывов.

Смотрите видео со взрывами в Днепре:

Днепр под массированной атакой Шахедов / фото: скриншот

Впоследствии в Сети появились фото с последствиями ударов. Над городом поднимаются большие столбы дыма.

Днепр под массированной атакой Шахедов / фото: Telegram

Сергей Лысак подтвердил, что в городе произошло несколько пожаров. В результате атаки были повреждены жилые дома. Уже известно о минимум двух пострадавших - дети.

Смотрите видео со взрывами в Днепре:

Днепр под массированной атакой Шахедов / фото: скриншот

Местные СМИ отмечают, что после взрывов в некоторых районах города пропал свет.

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