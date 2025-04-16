На Днепр летит 'рой' беспилотников: гремят сильные взрывы

Вечером 16 апреля в Днепре прогремели взрывы. Город под массированной атакой ударных беспилотников типа "Шахед". Это подтвердил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Воздушную тревогу не игнорируем, позаботьтесь о безопасных местах. Берегите себя и близких", - написал он.
"Николаевский Ванек" предупреждал о том, что на Днепр со стороны Кривого Рога летит около 10 "Шахедов".
Местные Telegram-каналы сообщают о том, что только за 20 минут в городе прогремело около 10 мощных взрывов.
Смотрите видео со взрывами в Днепре:
Впоследствии в Сети появились фото с последствиями ударов. Над городом поднимаются большие столбы дыма.
Сергей Лысак подтвердил, что в городе произошло несколько пожаров. В результате атаки были повреждены жилые дома. Уже известно о минимум двух пострадавших - дети.
Смотрите видео со взрывами в Днепре:
Местные СМИ отмечают, что после взрывов в некоторых районах города пропал свет.
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