Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

История исчезновения сердца гетмана Разумовского раскрывает малоизвестные факты о похищении украинских реликвий и попытках уничтожения исторической памяти.

Где сейчас находится сердце Кирилла Разумовского

Где находилась могила последнего гетмана Украины

История последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского вновь оказалась в центре внимания исследователей. Причина — загадочное исчезновение одной из самых ценных реликвий, которая веками хранилась в его могиле, но впоследствии бесследно исчезла. Речь идет о забальзамированном сердце гетмана, которое имело не только историческую, но и символическую ценность.

Главред выяснил, что случилось с сердцем гетмана Разумовского.

Реликвия, символизировавшая бессмертие

В могиле Разумовского хранился уникальный артефакт, который имел особое значение для той эпохи.

"Этот ларец хранился в могиле последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского. В лареце было забальзамировано сердце гетмана — как символ бессмертия души", — говорится в материале проекта "Сокровища нации".

Такие практики не были уникальными только для Украины — подобные традиции существовали и в Европе.

"В таких же свинцовых шкатулках хранятся сердца самых выдающихся французских и английских королей. Даже сердце короля Ричарда Львиное Сердце", — отмечается в материале.

Об источнике: "Сокровища нации" "Сокровища нации" — это украинский документально-исторический медиапроект, созданный для освещения ключевых событий, личностей и культурного наследия Украины. В частности, под таким названием выходил документальный фильм в рамках цикла "Украина. Возвращение своей истории", премьера которого состоялась на телеканале 1+1 в 2019 году. Проект носит просветительский характер и направлен на популяризацию украинской истории, национальной идентичности и переосмысление исторических событий, которые формировали государство. В материалах раскрываются темы борьбы за независимость, культурных достижений и значения исторического наследия для современного общества.

Похищение, которое изменило историю

В 1927 году реликвия исчезла при загадочных обстоятельствах.

"В Украине бесценную реликвию похитили из могилы. Это сделали большевики в 1927 году. Сердце последнего гетмана бесследно исчезло", — говорится в материале.

Историки впоследствии нашли архивные документы, свидетельствующие о возможном вывозе ценностей в Москву.

"Украинские историки обнаружили архивные документы, по которым прослеживается вывоз казацких реликвий в Москву. Сейчас ларь с сердцем может находиться в специальном хранилище — Гохране", — отмечается в исследовании.

Попытка стереть историю гетманов

Исследователи подчеркивают, что речь идет не только об отдельной реликвии, а о системной политике в отношении украинской истории.

"Гетманы были символами независимого государства. Россия пыталась стереть их историю", — говорится в материале.

Как происходило вскрытие могилы Разумовского

Более подробно обстоятельства события описывает основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

"Спустя столетие после смерти Разумовского нашу украинскую реликвию, этот ларец из могилы гетмана, похищают. В июле 1927 года в трапезную церковь Воскресения Христова в Батурине… зашли представители большевистской специальной комиссии", — рассказывает он.

По его словам, могилу фактически полностью раскопали.

"Они разбили мраморное надгробие, разобрали пол и залезли в подземелье, где стоял гроб Кирилла Разумовского", — отмечает Галимов.

Тайны большевистской комиссии

Официально ответственность возлагали на молодого музейного работника, однако эта версия вызывает сомнения.

"Что это была за комиссия? Формально ею якобы руководил заведующий Конотопским окружным музеем Олег Поплавский", — говорится в цитате.

Впрочем, позже сам Поплавский исчез из украинского пространства.

"Поплавский после этой истории переехал в Харьков, а затем в Россию и больше никогда в Украину не возвращался", — добавляет Галимов.

Что на самом деле нашли в могиле

Официальные документы противоречат показаниям очевидцев.

"В документе отдельно отмечается, что никаких ценных вещей в гробу не было. Но тот, кто непосредственно вскрывал могилу, говорит совсем другое", — отмечает исследователь.

Один из свидетелей событий подробно описал находку.

"Открыли цинковую коробку, надеясь увидеть драгоценности, а увидели, как сказал врач, сердце Разумовского. Оно имело свежий вид и не имело запаха тления", — приводится прямая речь в материале.

Реликвии могли появиться в Москве

История получила неожиданное продолжение спустя десятилетия.

"Захожу в один из музеев, рассматриваю экспонаты и вижу хорошо мне знакомые булаву, вензель и сердце Разумовского", — цитирует материал показания очевидца.

Это только усилило подозрения относительно вывоза украинских ценностей за пределы страны.

"Но зачем большевикам было вскрывать могилу Разумовского и красть оттуда артефакты? Ответ нужно искать в деятельности последнего гетмана и в том, кем был этот человек для Украины", — резюмирует Галимов.

О персонаже: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

