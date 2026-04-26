Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

Юрий Берендий
26 апреля 2026, 16:08
История исчезновения сердца гетмана Разумовского раскрывает малоизвестные факты о похищении украинских реликвий и попытках уничтожения исторической памяти.
История Украины — история последнего гетмана Украины

О чем идет речь в материале:

  • Где сейчас находится сердце Кирилла Разумовского
  • Где находилась могила последнего гетмана Украины

История последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского вновь оказалась в центре внимания исследователей. Причина — загадочное исчезновение одной из самых ценных реликвий, которая веками хранилась в его могиле, но впоследствии бесследно исчезла. Речь идет о забальзамированном сердце гетмана, которое имело не только историческую, но и символическую ценность.

Главред выяснил, что случилось с сердцем гетмана Разумовского.

видео дня

Реликвия, символизировавшая бессмертие

В могиле Разумовского хранился уникальный артефакт, который имел особое значение для той эпохи.

"Этот ларец хранился в могиле последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского. В лареце было забальзамировано сердце гетмана — как символ бессмертия души", — говорится в материале проекта "Сокровища нации".

Такие практики не были уникальными только для Украины — подобные традиции существовали и в Европе.

"В таких же свинцовых шкатулках хранятся сердца самых выдающихся французских и английских королей. Даже сердце короля Ричарда Львиное Сердце", — отмечается в материале.

Смотрите видео о реликвиях Розумовского:

Об источнике: "Сокровища нации"

"Сокровища нации" — это украинский документально-исторический медиапроект, созданный для освещения ключевых событий, личностей и культурного наследия Украины. В частности, под таким названием выходил документальный фильм в рамках цикла "Украина. Возвращение своей истории", премьера которого состоялась на телеканале 1+1 в 2019 году.

Проект носит просветительский характер и направлен на популяризацию украинской истории, национальной идентичности и переосмысление исторических событий, которые формировали государство. В материалах раскрываются темы борьбы за независимость, культурных достижений и значения исторического наследия для современного общества.

Похищение, которое изменило историю

В 1927 году реликвия исчезла при загадочных обстоятельствах.

"В Украине бесценную реликвию похитили из могилы. Это сделали большевики в 1927 году. Сердце последнего гетмана бесследно исчезло", — говорится в материале.

Историки впоследствии нашли архивные документы, свидетельствующие о возможном вывозе ценностей в Москву.

"Украинские историки обнаружили архивные документы, по которым прослеживается вывоз казацких реликвий в Москву. Сейчас ларь с сердцем может находиться в специальном хранилище — Гохране", — отмечается в исследовании.

Попытка стереть историю гетманов

Исследователи подчеркивают, что речь идет не только об отдельной реликвии, а о системной политике в отношении украинской истории.

"Гетманы были символами независимого государства. Россия пыталась стереть их историю", — говорится в материале.

Как происходило вскрытие могилы Разумовского

Более подробно обстоятельства события описывает основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

"Спустя столетие после смерти Разумовского нашу украинскую реликвию, этот ларец из могилы гетмана, похищают. В июле 1927 года в трапезную церковь Воскресения Христова в Батурине… зашли представители большевистской специальной комиссии", — рассказывает он.

По его словам, могилу фактически полностью раскопали.

"Они разбили мраморное надгробие, разобрали пол и залезли в подземелье, где стоял гроб Кирилла Разумовского", — отмечает Галимов.

Смотрите видео о последнем гетмане Украины:

Тайны большевистской комиссии

Официально ответственность возлагали на молодого музейного работника, однако эта версия вызывает сомнения.

"Что это была за комиссия? Формально ею якобы руководил заведующий Конотопским окружным музеем Олег Поплавский", — говорится в цитате.

Впрочем, позже сам Поплавский исчез из украинского пространства.

"Поплавский после этой истории переехал в Харьков, а затем в Россию и больше никогда в Украину не возвращался", — добавляет Галимов.

Что на самом деле нашли в могиле

Официальные документы противоречат показаниям очевидцев.

"В документе отдельно отмечается, что никаких ценных вещей в гробу не было. Но тот, кто непосредственно вскрывал могилу, говорит совсем другое", — отмечает исследователь.

Один из свидетелей событий подробно описал находку.

"Открыли цинковую коробку, надеясь увидеть драгоценности, а увидели, как сказал врач, сердце Разумовского. Оно имело свежий вид и не имело запаха тления", — приводится прямая речь в материале.

Реликвии могли появиться в Москве

История получила неожиданное продолжение спустя десятилетия.

"Захожу в один из музеев, рассматриваю экспонаты и вижу хорошо мне знакомые булаву, вензель и сердце Разумовского", — цитирует материал показания очевидца.

Это только усилило подозрения относительно вывоза украинских ценностей за пределы страны.

"Но зачем большевикам было вскрывать могилу Разумовского и красть оттуда артефакты? Ответ нужно искать в деятельности последнего гетмана и в том, кем был этот человек для Украины", — резюмирует Галимов.

О персонаже: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Минус" три корабля, МиГ-31 и ПВО: бойцы СБУ провели операцию в Крыму

"Минус" три корабля, МиГ-31 и ПВО: бойцы СБУ провели операцию в Крыму

16:20Война
Цены на дизель могут резко упасть: Шмыгаль сказал, что повлияет на стоимость

Цены на дизель могут резко упасть: Шмыгаль сказал, что повлияет на стоимость

15:24Украина
Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

14:53Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорняками

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорняками

Кому откроется важная правда: гороскоп на май 2026 от Анжелы Перл

Кому откроется важная правда: гороскоп на май 2026 от Анжелы Перл

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Кого ждет очень денежный месяц: гороскоп на май 2026

Кого ждет очень денежный месяц: гороскоп на май 2026

Последние новости

16:25

Муравьи пропадут раз и навсегда: хитрый способ с обычным натуральным продуктом

16:20

"Минус" три корабля, МиГ-31 и ПВО: бойцы СБУ провели операцию в Крыму

16:08

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает КремльВидео

16:07

Три обязательные процедуры для озимого лука весной: как не остаться без урожая

15:48

Старые кастрюли и сковороды снова заблестят, как новые: какие средства сделают все сами

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
15:35

Потепление врывается во Львовскую область: когда термометры покажут +15

15:33

Финансовый гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая

15:24

Цены на дизель могут резко упасть: Шмыгаль сказал, что повлияет на стоимость

15:12

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Реклама
14:54

Любовный гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая

14:53

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

14:17

Естественно угнетают сорняки и украшают сад: о каких растениях идет речь

14:03

На ЧАЭС произошла авария не только на 4-м энергоблоке: секретные архивы КГБВидео

13:59

ВСУ разгромили вражеские эшелоны, ПВО и крупнейший НПЗ на севере РФ - Генштаб

13:56

Кипяток против сорняков — быстрый лайфхак или пустая трата времени

13:06

Кальций или яд: как неправильное использование скорлупы портит почву в вазонах

12:56

Гороскоп Таро на неделю с 27 апреля по 3 мая: Ракам - споры, Девам - важные дела

12:53

Невозможно оторваться: Елена Тополя показала мощную тренировку в зале

12:38

Рейтинг Путина летит на дно: в ISW назвали причины массового недовольства

12:30

Гороскоп Таро на завтра 27 апреля: Раку - случайность, Рыбам - шанс

Реклама
12:29

Никакая не "пихта": как правильно назвать это вечнозеленое дерево на украинском

11:59

2,5 млн только на учебу: сколько тратят дочери Камалии

11:55

Почему в СССР младенцам брили головы: исторические причины против медицинских фактов

11:50

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая: Овнам - напряженность, Тельцам - завал

11:33

Сифилис: Симоньян сделала очередное признание о своей болезни

11:14

Минус 40% за неделю: цены на ключевой салатный овощ в Украине пошли на дно

11:12

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

10:52

Почему некоторые дни рождения не рекомендуется отмечать: народные приметы и суеверия

10:47

Враг нанес удар по Одещине: в порту повреждено иностранное судно, есть раненыйФото

10:14

Гороскоп на завтра, 27 апреля: Ракам - смешанные эмоции, Водолеям - сюрприз

10:06

Мирный прорыв сорвался: США, Израиль и Иран вновь оказались в тупике

09:10

Трамп упал, а гости прятались под столами: все подробности стрельбы в США

08:48

Дроны атаковали Ярославль: горит крупнейший НПЗ на севере РоссииВидео

08:10

Как Европа оказалась в энергетической ловушке вместе с Украиной: Портников раскрыл подробностимнение

07:27

РФ атаковала Чернигов: "Шахед" взорвался у многоэтажки, вспыхнули пожары

06:07

Деньги, любовь и новый этап: гороскоп для Тельцов на май 2026

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки и зеркала за 31 с

03:16

Что сделать с клубникой в апреле, чтобы не потерять урожай: знают далеко не все

01:50

Марс "оживает" прямо на глазах: учёные ошеломили неожиданными изменениями

00:04

Киев и область под ударом: синоптики предупредили о резком изменении погоды

Реклама
25 апреля, суббота
22:55

Оккупанты активизировалась на одном из направлений: какая ситуация на фронте

22:40

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорнякамиВидео

22:10

Четыре знака зодиака на пороге судьбоносных решений, которые изменят их жизнь

21:36

РФ продвинулась на Харьковщине: в DeepState назвали "горячее" направление

20:56

Чем известны Померки в Харькове: этот район знаком каждому горожанинуВидео

20:53

Гороскоп на сегодня, 26 апреля: Львам - потеря, Девам - сильные эмоции

20:50

Кому откроется важная правда: гороскоп на май 2026 от Анжелы ПерлВидео

20:30

Трампа "списывают в утиль": СМИ раскрыли имя вероятного хозяина Белого дома

19:47

Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

19:29

Мониторы предупредили об угрозе атаки на Украину, Ту-95 уже в воздухе: что известно

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять