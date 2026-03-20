В ресторанах заметили скрытые сборы: клиенты начали проверять чеки

Константин Пономарев
20 марта 2026, 17:42
В ресторанах все чаще появляются скрытые сборы и неочевидные платежи. Посетители жалуются на отсутствие прозрачности и неожиданные суммы в чеках.
Посетители в ресторанах заметили скрытые сборы / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вирусное видео вызвало бурную дискуссию о прозрачности оплаты в ресторанах, где все чаще используют портативные терминалы вместо привычных бумажных чеков. Пользователи начали задаваться вопросом, всегда ли они видят полный список начислений перед тем, как приложить карту.

Агент по недвижимости Джейкоб Орт обратил внимание на распространенную в последнее время практику. Посетителям показывают только итоговую сумму на экране устройства. По его словам, это может скрывать дополнительные сборы, которые остаются незамеченными, если не запросить детализированный счет. Более подробно он рассказал о проблеме в одном из своих видео в TikTok

Почему терминалы оплаты вызывают вопросы

В одном из примеров автор видео заметил в чеке пункт "CNF", который являлся платой за концессию и франшизу. Эта сумма не является чаевыми и не передается персоналу, а поступает напрямую ресторану. Для многих клиентов это стало неожиданностью.

Мужчина заметил, что в ресторанах все чаще появляются скрытые сборы / Фото: tiktok.com/@jacobslifeinvegas

При обращении к официанту спорный пункт был удален, а итоговая сумма пересчитана. Этот случай стал поводом для обсуждения.

Реакция соцсетей

Многие пользователи признались, что сталкивались с похожими ситуациями. Одни считают такие практики сомнительными, другие подчеркивают, что проблема заключается не столько в деньгах, сколько в прозрачности.

Некоторые отмечают, что всегда проверяют чек перед оплатой и советуют другим делать так же, чтобы избежать неожиданных расходов.

"Почему мы должны постоянно отстаивать свои права", "Кажется это не законно", "Дело в принципе, а не в сумме", - писали пользователи.

Смотрите в видео о том, как мужчина заметил скрытый сбор в своем чеке:

@jacobslifeinvegas

7 Things I Would NEVER Do in Las Vegas (After 12 Years) Pt. 7

♬ original sound - Jacob Orth

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

